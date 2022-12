L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau / @EP

La inseguretat es manté com el principal problema dels barcelonins, cosa que creuen el 24,8% dels enquestats al baròmetre semestral municipal --realitzat del 16 al 25 de novembre amb entrevistes telefòniques a 800 barcelonins -- i n'ha pujat 2, 8 punts percentuals respecte al juny d'aquest any, quan estava al 22%.



El segon problema és la neteja , que ha augmentat quatre punts percentuals en relació amb el juny, amb un 15,8% dels enquestats, quan a l'últim baròmetre eren 11,5%, segons les dades que ha presentat aquest dilluns en roda de premsa el regidor de Presidència, Jordi Martí, amb el director de l'Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Marius Boada.

Després de la inseguretat i la neteja, les preocupacions següents dels barcelonins són l' accés a l'habitatge (7,6%) i la gestió de la política municipal (6,6%), que baixa un punt respecte a l'últim baròmetre.



VALORACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL

Pel que fa a la valoració de la gestió municipal, el 50,4% dels barcelonins creu que l'Ajuntament ho està fent malament o molt malament --una dada que ha pujat tres punts respecte al juny (quan estava al 47,1%)- -, davant del 35% que considera que ho està fent bé.



Martí ha atribuït aquesta percepció negativa dels barcelonins al " context molt generalitzat d'inestabilitat " que ha generat una sensació d'inseguretat vital al conjunt de ciutadans, segons ell.

És una percepció similar a la que tenen de la gestió a la Generalitat (48,4% creu que ho fa malament o molt malament i un 31,3% bé o molt bé) i del Govern (un 50,1% creu que ho fa fa malament o molt malament i un 31% bé o molt bé).



IMATGE DE LA CIUTAT I ECONOMIA

Un 66,4% dels enquestats creuen que la imatge de Barcelona ha empitjorat , mentre que un 20,5% considera que ha millorat i, sobre les percepcions de futur, un 53,6% pensen que la ciutat millorarà mentre que un 33 ,5% creu que la ciutat anirà a pitjor.



Sobre l' estat actual de l'economia , el baròmetre reflecteix una preocupació del 59,9%, amb un 63,1% que creu que ha empitjorat, un 49,5% considera que els ha empitjorat personalment a l'economia de la llar i un 43 % creu que la situació del mercat de treball també és pitjor que fa un any.

Aquest és el darrer baròmetre del mandat i no conté preguntes polítiques ni sobre intenció de vot ni valoració de líders polítics en tractar-se d'una enquesta preelectoral, ja que la següent serà el juny del 2023, una vegada passades les eleccions municipals del maig.

REACCIÓ DE L'OPOSICIÓ

Jordi Coronas, portaveu d'ERC, ha valorat les dades negatives mostrades al baròmetre nacional: "Ens trobem davant el màxim històric de valoració de la gestió municipal com a "dolenta o molt dolenta". És la pitjor nota entre les tres administracions (Ajuntament, Generalitat i Govern espanyol).Colau i Collboni tanquen el mandat amb la seva pitjor nota de la història".

A més, també ha convidat a la "profunda reflexió" per les dades obtingudes. "Les dades no es poden amagar després d'una situació de percepció excepcional com ara la pandèmia o la inflació", assegura Coronas.

Finalment, ha instat que es produeixi un canvi de cicle: "Si hi ha una cosa en què coincideix la gran majoria de barcelonins és que el govern Comuns-PSC no és capaç de resoldre els problemes que més els preocupen. Any rere any, les dades empitjoren i ja n'han tingut 8 per aconseguir-ho".

Neus Munté, regidora de JuntsxCat Barcelona , també ha valorat les dades obtingudes gràcies al baròmetre. "Inseguretat, brutícia, mobilitat, accés a l'habitatge i gestió municipal són el repòquer de fracassos de Colau i Collboni que no són capaços de solucionar", i ha anticipat "el canvi que vindrà el proper mes de maig amb el projecte que lidera Xavier Trias".

Ciutadans Barcelona , per la seva banda, també ha qualificat el govern de Colau i Collboni com un "fracàs" i afirma que "urgeix un canvi el 2023 per revertir la degradació actual de la nostra ciutat". Julia Barea, regidora de la formació taronja, també ha demanat "grans canvis per tornar a Barcelona la seva il·lusió i que els barcelonins tornin a tenir la ciutat que es mereixen".