Movistar Centre Nadal / Movistar

Movistar ofereix aquest Nadal al Movistar Centre de Barcelona plans per a tots els públics basats en la tecnologia i la innovació. Des de la seva obertura, més de 10.000 persones han visitat ja aquest espai. D’accés gratuït, els visitants gaudiran d’un recorregut pels millors continguts d’entreteniment de Movistar on poden fer-se fotos amb objectes més icònics d’aquests universos a mida XXXL, a més d’experiències de realitat augmentada, activitats i moltes altres sorpreses.

UNA EXPERIÈNCIA IMMERSIVA



A l'interior dels espais comença una ruta per l'oferta d'entreteniment de Movistar, consistent en una experiència d'escenaris sobredimensionats que generen una sensació d'immersió total en la proposta nadalenca de la companyia.



L'espai està dividit en sets. Un d'ells està orientat als continguts originals de Movistar Plus+, i en ell destaca una rèplica gegant de la butaca i plató de La Resistència.



Al set de Disney+ es recrea l'Univers Frozen. A la zona Netflix, els visitants es posaran a prova amb un joc on hauran de desxifrar un enigma vinculat a la pel·lícula ‘Puñales por la Espalda: El misterio de Glass Onion’.



Els més petits podran gaudir de l'espai Disney Jr., on els estaran esperant Mickey i els seus amics. A més, podran jugar i ajudar a Spidey i al seu equip superant ‘el laberint de teranyines’. També hi ha un espai Dreamworks, on estaran personatges com Poppy i Branch, de Trolls.



El món del gaming vindrà de la mà de Xbox, un espai on, a més del nou comandament Xbox gegant, els gamers podran experimentar des de diferents dispositius les possibilitats de la connectivitat de Movistar, tant en la llar a través de la fibra òptica com en mobilitat gràcies al 5G.



L'Estadi Infinit de Movistar Plus+ estarà representat per esports com el bàsquet: amb espais dedicats a l’NBA i ACB. En aquest espai s'exposa el trofeu Larry O’Bryen de l’NBA. També tindran un buit destacat el tennis, amb la raqueta de Rafa Nadal en un format gegant.



El recorregut el completa una zona especial dedicada a LaLiga, on estarà la pilota Oficial de més de 2 metres d'alt. L'auditori tindrà un calendari de projeccions d'estrena i de jornades temàtiques, a més d'esdeveniments especials durant totes les festes. Per a assistir a aquestes projeccions, és necessari reservar plaça.