Barcelona acomiadarà el 2022 amb un espectacle de pirotècnia i drones a l'avinguda Maria Cristina|@EP

Barcelona tornarà a acomiadar l'any aquest 2022 amb un espectacle de pirotècnia i drones a l'avinguda Maria Cristina després de dos anys en què no s'ha fet la celebració tradicional per la pandèmia de la Covid.

La festa, organitzada per l' Ajuntament, començarà a les 23.00 hores amb l'exhibició de llum i so propi de la Font Màgica de Montjuïc, i continuarà amb l'espectacle a càrrec de la companyia francesa Gruope F.

Tindrà com a eix temàtic l'agermanament entre els pobles per evocar una crida a la pau i traslladar la idea de comunitat, i s'estructurarà en dues parts de 12 minuts cadascuna.

El muntatge consistirà en una primera part (prèvia a la mitjanit) amb un espectacle de drones i la segona (posterior a la mitjanit) de focs artificials.

EVOCACIÓ DE CULTURES

Els 12 minuts previs seran una evocació de les cultures originàries a través de la celebració del seu art primigeni i cada minut estarà dedicat a una cultura diferent, simbolitzades a través de màscares que es fan servir en alguna cerimònia ritual oa les que atorga alguna significació especial.

Aquestes màscares apareixeran a l'aire dibuixades pel vol de 200 drones que en 60 segons faran i desfaran cadascuna d'aquestes figures, i una banda sonora contextualitzarà cada civilització.

Els 12 minuts posteriors seran focs artificials, entesos com a metàfora de la comunicació de l'home amb el cosmos.

CONTROL D'ACCÉS

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana faran un dispositiu d'accés amb filtres de control per evitar la introducció d'armes blanques, ampolles de vidre o objectes perillosos per a la seguretat.

El dispositiu policial se centrarà en l'avinguda Maria Cristina, on preveuen 94.000 persones (tenint en compte l'assistència el 2019), ia les zones del centre de la ciutat (plaça Catalunya i Rambles), a més de les zones d'oci. centre, el litoral, el Poblenou, el Paral·lel, Gràcia i Sant Gervasi.

L'únic accés a l'avinguda de Maria Cristina serà per la calçada central entre les Torres Venecianes i la zona destinada al públic serà la calçada central i la vorera del costat Besòs; la vorera del costat Llobregat estarà tancada i serà dús exclusiu per als equips demergència.

No es permetrà l'accés per l'avinguda de Rius i Taulet ni per l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, ja que són carrers que es reservaran per evacuar en cas d'emergència i per facilitar el desallotjament un cop finalitzi l'espectacle.

Per a les persones que vulguin abandonar la zona abans de l'inici de la celebració, s'habilitarà una sortida al costat Besòs de l'avinguda Maria Cristina (al costat del pavelló 1), senyalitzat amb cartells d'èxit i amb personal de l'organització orientar-les.

El dispositiu policial contempla una primera corona de control d'accessos, una segona amb un tall de trànsit al costat mar de la plaça Espanya i una tercera en què preveuen tallar tota la circulació al conjunt de la plaça.