Foto: Albert Sánchez

El pròxim divendres 6 de gener milers de llars catalanes compartiran, un any més, la tradició del tortell de Reis. Tots volem evitar la fava i trobar la figureta, per coronar (mai millor dit) un dia màgic convertint-se en el rei o la reina de la taula. Panaderies, pastisseries, fleques i establiments on es poden comprar aquests dolços es freguen les mans davant de la jornada.

Però... on comprar-ho? La tria sol ser difícil. Precisament per això, des de Catalunya Press volem donar-te una idea: què tal si tinguessis l'oportunitat de comprar el millor tortell de Reis de Catalunya? Sí, ho has llegit bé, el millor.

Això serà possible gràcies a la col·laboració de la geladeria Badiani de Barcelona i el pastisser Albert Sánchez, de Pastisseria Joan (l'obrador guanyador de la tercera edició del concurs El Millor Tortell de Reis de Catalunya). Tot plegat es plasma en un tortell que ha respectat la forma clàssica rodona amb el forat central, està elaborat a partir d'una massa de brioix, farcit de massapà i decorat amb les tres fruites confitades tradicionals: el meló, la cirera i la taronja.

Va guanyar el primer premi gràcies al seu pes, aspecte exterior, decoració, estructura, qualitat del brioix i el massapà, aroma, sabor i l'estructura. Badiani recomana encarregar-ho per avançat, per assegurar la seva disponibilitat, i les comandes s'hauran de recollir a l'establiment del carrer de Rosselló amb el passeig de Gràcia.

No és la primera vegada que la pastisseria Joan guanya una competició centrada en el món dolç. El 2021 van aconseguir el primer lloc del certamen La millor Coca de Sant Joan, mentre que el 2019 la seva palmera es va convertir en la millor d'Espanya.

MÉS PROPOSTES PER AL 6 DE GENER

Tot i que el tortell és l'estrella, Badiani també proposa una sèrie d'idees alternatives per celebrar aquest 6 de gener.

- Gelato panettone i panedoro: gelat amb base de panettone i xocolata blanca, amb fruites confitades. Gelato pandoro amb base de panedoro i xocolata blanca.

- Pastissos de gelat: elaborats, decorats i cremosos per dins. De diferents sabors.

- Pastís gelat de festuc: gelato Buontalenti sobre un llit de bescuit cobert amb crema especial de festuc.

- Pastís gelat de xocolata d'avellana: la gran especialitat de Badiani. La Dolcevita sobre una base de bescuit. La guinda del pastís: la crema de xocolata amb avellanes.

- Tronchetto: bescuit amb parfait de mascarpone amb trossos de xocolata negra, coronat amb xocolata d'avellana.