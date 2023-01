El Port de Barcelona ha aprovat el Pla d'Igualtat 2022-2026 , el cinquè del seu historial i que recull 23 mesures amb impacte en la comunicació interna i externa, la selecció de personal, la formació professional i les condicions dels treballadors, entre d'altres .

El document recull objectius específics com ara el foment dels drets de les dones en situació de violència de gènere i l'eliminació de la segregació vertical i horitzontal, ha informat l'entitat en un comunicat aquest dimarts.

Incorpora novament iniciatives com promoure que les dones ocupin "posicions de poder" a l'organització per reduir aspectes col·laterals de la desigualtat com la bretxa salarial; el llenguatge inclusiu en la comunicació, i també el propòsit d'impulsar entre la plantilla polítiques de gènere.

Pel que fa a les condicions laborals i de contractació, el pla d'igualtat portuari destaca mesures com ara tenir en consideració el gènere en processos de selecció i promoció, així com també en la política de prevenció de riscos laborals.

A l'àmbit de la planificació familiar, preveu crear un calendari de difusió dels drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i el seguiment del teletreball segregat per sexes.

També s'ha configurat una comissió de seguiment del pla d'igualtat per garantir el compliment de les 23 accions a partir d'un calendari "pactat" al mateix document: són cinc representants de l'empresa i cinc de totes les persones que hi treballen.

El nou pla d‟igualtat s‟ha elaborat arran d‟un diagnòstic d‟igualtat sobre l‟activitat del port i d‟una auditoria salarial interna, ambdues realitzades el 2021.