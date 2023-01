Els Reis Mags saluden en arribar a Barcelona el 2021. Foto d'ARXIU Signatura: Alberto Paredes / Europa Press

Els Reis Mags arribaran a Barcelona aquest 5 de gener del 2023, nit de Reis, des del Portal de la Pau per mar.a bord del pailebot Santa Eulàlia. Seran rebuts per l'alcaldessa de la ciutat, ia continuació començarà la Cavalcada els horaris i el recorregut de la qual t'explicarem a continuació.

Recorregut de la cavalcada de Reis Font: Ajuntament de Barcelona

A les 16.00 hores del 5 de gener, Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran un any més a la plaça del Portal de la Pau amb el pailebot Santa Eulàlia. Allà seran rebuts per l'alcaldessa, que els oferirà pa i sal com a símbol d'hospitalitat i de benvinguda, i els lliurarà de les claus de la ciutat perquè hi puguin entrar a totes les cases.

A partir de les 18.00 hores, els Reis d'Orient i el seu seguici iniciaran la cavalcada, amb un nou recorregut a causa de les obres de la Via Laietana: passarà pel passeig de Colom, seguirà per l'avinguda del Paral·lel i pujarà per la ronda de Sant Pau i el carrer d'Urgell, abans de girar pel carrer de Sepúlveda. Acabarà a la Font Màgica de Montjuïc a les nou passades.

La cavalcada d'aquest any comptarà amb aquestes carrosses espectaculars que incorporaran moltes novetats:

Peu de Foto: Una carrossa passa durant la cavalcada dels Reis Mags, el 5 de gener de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Els Reis arriben a Barcelona pel mar en un acte sense públic, que haurà de ser seguit a través de les diferents webs municipals. Foto d'ARXIU Signatura: Kike Rincón / Europa Press

Hola, Barcelona : la companyia Brincadeira donarà la benvinguda als Reis d'Orient i obrirà el pas de tota la comitiva, acompanyats de la Gata perduda, del Gran Teatre del Liceu.



Carters reials : els ballarins de l'Escola Luthiers s'encarregaran de recollir les cartes acompanyats de Gregori, el patge de la ciutat.



La carrossa d'Estel : la patge Estel i el seguici d'estrelles màgiques aniran acompanyats dels Brodas Bros i els Luminolifes, uns éssers estel·lars de grans dimensions.



El rei Melcior : la nova carrossa del rei Melcior i el seu seguici màgic tindrà unes ales lumíniques i l'acompanyaran coreografies del Centre de Dansa de Catalunya.



Les joguines: que vénen en una nova carrossa plena d'energia, moviment, colors i llums amb coreografies de Fre3 Bodies.



El rei Gaspar: el rei ros estrenarà carrossa i anirà acompanyat del seu seguici màgic amb coreografies de Som-hi Dansa.



Instruccions per somiar: una carrossa nova en forma de llit màgic amb llençols com les espelmes d'un vaixell que ens recorda que és important anar a dormir d'hora, amb la dansa de la SADCUM.



El rei Baltasar: tancarà la benvinguda reial la nova carrossa del rei Baltasar i el seguici màgic, amb una coreografia d'Anna Mbengue.



El carbó: la carrossa que representa una mina amb carbó, foc, fum, miners i construcció anirà acompanyada de la companyia Kampai & La Banda Street Groove i serà més espectacular.



Tornen les carrosses que llançaran caramels per a tot el recorregut, guiades pel patge Omar.

La cavalcada dels Reis no passarà pel centre de Barcelona per les obres a Via Laietana



HORARI APROXIMAT DEL RECORREGUT DE LA CAVALCADA DE REIS

Peu de Foto: Els Reis Mags saluden durant la cavalcada, a 5 de gener de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Els Reis arriben a Barcelona pel mar en un acte sense públic, que haurà de ser seguit a través de les diferents webs municipals. Fotografia d'ARXIU Signatura: Kike Racó / Europa Press

El seguici reial es posarà en marxa a les 18.00 hores per fer un recorregut des de l'avinguda del Marquès de l'Argentera (amb Circumval·lació) fins a la Font Màgica de Montjuïc, amb el següent horari previst:

18.00 h: Av. Marquès de l'Argentera

18.15 h: Pg. Colom

19.10 h: Av. Paral·lel

19.30 h: Rda. Sant Pau

19.45 h: Mercat de Sant Antoni

20.30 h: C. Sepúlveda

20.45 h: Pl. Espanya

21.15 h: Av. Reina Maria Cristina

CONSELLS PER ASSISTIR A LA CAVALCADA A BARCELONA

Un grup de persones que pertanyen a la cavalcada dels Reis Mags interpreten una actuació, el 5 de gener de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Fotografia d'ARXIU Signatura: Kike Racó / Europa Press

HI HAURÀ ESPAIS RESERVATS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DURANT EL RECORREGUT

A l´arribada dels Reis d´Orient al Portal de la Pau es disposarà d´un servei d´interpretació en llengua de signes durant els seus discursos i d´espais reservats per a persones amb discapacitat.



Durant el recorregut, es disposarà d'espais reservats per a persones amb discapacitat al Pla de Palau (costat mar) ia la plaça d'Espanya (al tram entre l'avinguda del Paral·lel i l'avinguda de la Reina Maria Cristina).



Es recomana arribar amb antelació a causa del gran nombre de persones que es preveu que hi assisteixin.

Consells durant la cavalcada



Segueix sempre les instruccions del personal de seguretat. Recorda que els riscos principals són el pas de les carrosses i tenir un accident en pujar a algun objecte, com ara contenidors, semàfors, senyals... No ho feu mai.



Actua sempre amb sentit comú: durant la celebració, no et posis en risc ni exposis els teus fills/es a un possible accident. Queda't sempre darrere de les tanques o la senyalització de seguretat del pas de carrosses.



No parlis ni facis senyals que puguin distreure el personal de seguretat, ni els acompanyants a peu de les carrosses, ni els seus conductors, tret que es tracti d'un accident o d'una emergència. No t'acostis mai a les carrosses, ni intentis pujar-t'hi.



No baixis mai a la via per agafar caramels que quedin al pas de carrosses. Pots exposar-te al pas de les carrosses següents. No creuis pel mig de les carrosses ni t'acostis quan estiguin parades o carregant combustible.



No llencis caramels al personal de seguretat, a les persones de les carrosses ni a la gent que està mirant la cavalcada. Un cop hagi acabat l'esdeveniment, abandona el lloc de manera ordenada, respectant l'ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat.



En cas de detectar alguna incidència, informeu immediatament al personal de seguretat i, si cal, truqueu al 112.