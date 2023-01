Foto: Fundació Arrels

"Al llarg de l'any 2022, hem acompanyat fins a 3.062 persones sense llar, el 45% per primera vegada. Pel nostre centre obert han passat 2.400 persones que necessitaven un lloc per protegir-se i que han utilitzat els serveis bàsics i hem visitat més de 950 persones directament al carrer". D'aquesta manera, comença l'explicació que la Fundació Arrels fa del seu any passat.

L'entitat també explica que "han acompanyat en la mort 43 persones sense llar que coneixíem" i que van celebrar un acte en memòria de totes.

SUPORT CIUTADÀ

Igualment, Arrels destaca que “l'acompanyament que oferim cada dia a persones sense llar és possible gràcies al suport de persones voluntàries que s'impliquen durant tot l'any; al llarg del 2022 han estat 337 els voluntaris i voluntàries que han col·laborat en espais com el centre obert, la Llar Pere Barnés o el nostre taller ocupacional, o que han recorregut els carrers de Barcelona per visitar les persones que hi viuen o bé han fet xerrades de sensibilització a nens, nenes i joves, entre d'altres.

De fet, el suport extern és clau en un moment en què l'entitat ha estat, com tants altres sectors de la societat, afectada per la inflació. De fet, el novembre de l'any passat van publicar un comunicat dient que les despeses diàries estaven augmentant de forma exponencial.