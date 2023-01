Arxiu - Estació de FGC de Gràcia, a Barcelona. - FGC - Arxiu

Les obres de connexió de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Llobregat-Anoia i Vallès tindran afectacions als carrers de Barcelona Via Augusta, Villarroel i Comte d'Urgell des d'aquest diumenge 8 de gener i fins a la primavera.

Segons un comunicat d'FGC d'aquest dijous, hi haurà restriccions de carrils a la Via Augusta --que tindrà un dels dos carrils disponibles-- ia Villarroel entre els carrers Rosselló i Provença, ia Comte d'Urgell hi haurà modificacions puntuals al carril bici i s'ocuparà la cantonada amb Rosselló.

Aquestes obres de connexió tenen una inversió de 6,5 milions d'euros i està previst que finalitzin la tardor que ve, després de començar el juliol de l'any passat.