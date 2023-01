Pàrquing

Els vigilants de les zones blava i verda de Barcelona faran una vaga indefinida tots els festius i caps de setmana a partir de dissabte que ve. El comitè d?empresa reprèn així les aturades que ja va convocar l?any passat pel desacord que manté amb l?empresa municipal BSM, responsable de les places d?estacionament regulat a la ciutat. Els sindicats acusen ara la companyia d?incrementar els horaris als empleats, un extrem que la firma dependent de l? Ajuntament de Barcelona desmenteix.

CCOO ha justificat la nova tanda de mobilitzacions per l'increment de la jornada anual de la plantilla a “30 hores més”, així com una ampliació de la jornada diària de “fins a 40 minuts”. El sindicat acusa BSM d'haver dictat canvis a les jornades laborals que cataloga d'“abusos”. Li atribueix la “imposició de treballar diumenges sense remuneració, obligació de treballar dos dissabtes de pont o torns imposats per quadrant”. "Es tracta de mesures que mesures que impedeixen la conciliació", sosté CCOO.

Fonts de BSM neguen la més gran i defensen que el còmput d'hores que els revisors de parquímetres han de treballar no augmenta en cap cas . L'empresa explica que les modificacions que ha notificat aquesta setmana són perquè s'elimina la jornada partida que el personal cobria una tarda a la setmana i es reorganitza l'horari perquè cada empleat treballi quatre diumenges a l'any.

L'empresa sosté que ha cedit amb la supressió de l'horari partit entre setmana, que era l'origen inicial de la reivindicació, recalca BSM. En tot cas, els sindicats rebutgen com s'ha redistribuït el calendari per estendre'l a dies festius. La companyia justifica que, fins ara, els diumenges es cobrien amb personal que s'oferia voluntari i se'l remunerava amb hores extra. “El nou plantejament cerca regularitzar aquesta situació i que cada empleat treballi quatre diumenges a l'any”, al·lega.

Després d'iniciar-se el març del 2022, les negociacions entre BSM i el comitè d'empresa es van trencar el 14 de desembre passat. L'empresa assegura que ha satisfet demandes dels sindicats i “ha ofert múltiples propostes” per assolir un acord. Per part seva, CCOO avisa que no s'aixecarà la vaga “fins que la direcció de BSM retiri la modificació substancial de les condicions de treball del personal que ha imposat”.