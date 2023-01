Ciclista que presumptament va atropellar una persona

La majoria són regles generals que s'apliquen a tot tipus de vies, però algunes són específiques per circular per carrers, per carreteres i per autovies. Aquestes són les més importants, les principals i les sancions que comporten en cas d'infringir-les segons la Direcció General de Trànsit (DGT).

01 Telèfon mòbil, no Mentre conduïm una bici està totalment prohibit fer servir el telèfon mòbil. També estan prohibits els auriculars connectats a receptors o reproductors de so. Els auriculars limiten la capacitat auditiva i poden provocar distraccions. Utilitzar el telèfon mòbil o els auriculars té una sanció de 200€



02 Advertir la frenada. El ciclista pot advertir una frenada brusca movent el braç alternativament de dalt a baix, amb moviments curts i ràpids. Aquest és un senyal aconsellable per evitar abastos, en cap cas obligatori, ja que requereix deixar anar el manillar en una reacció molt ràpida.

03. Pel carril bici Per seguretat, a ciutat ia carretera és sempre recomanable –no obligatori– circular pels carrils bici sempre que estiguin disponibles.

04. Res dalcohol. Sí, la taxa màxima d'alcoholèmia per als conductors en general (0.5 g/l d'alcohol en sang o d'alcohol en aire espirat superior a 0.25 mil·ligrams per litre) també afecta els ciclistes. També estan obligats, com altres conductors, a sotmetre's al test d'alcoholèmia si són requerits per un agent. Alcoholèmia positiva tindrà una sanció entre 500–1.000€ (segons la taxa i la reincidència)



05 Un passatger de fins a 7 anys . En bicicletes només es permet portar un passatger de fins a 7 anys, en seient addicional homologat, sempre que el conductor sigui més gran. Portar incorrectament un nen té una sanció de 100€



06 Encén els llums. Sempre que circulin de nit, en passos inferiors o per túnels, els ciclistes han de portar els llums encesos davant i darrere per veure i fer-se visibles. No portar llums és sancionat amb 200 €



07. Prioritat als vianants. Els ciclistes també han de cedir el pas davant d'un pas per a vianants degudament senyalitzat i quan giren per entrar en una altra via i hi ha vianants creuant-la, encara que no hi hagi pas. No respectar la prioritat de pas dels vianants comporta una sanció de 200€.



08. Prioritat de pas. Els ciclistes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de motor quan circulen per un carril bici, per un pas per a ciclistes o per voral degudament senyalitzat.

ciclistes prioritat A la resta de situacions, han de respectar les prioritats d'altres usuaris com estableixin les normes i els senyals. No respectar la prioritat d'una intersecció colleva una sanció de 200€



09. Grups en glorietes. Els ciclistes quan circulen en grup gaudeixen de prioritat –tots ells, del primer a l'últim– a les glorietes, igual que a la resta de les interseccions, quan el primer dels ciclistes ja hi hagi entrat.

10. Iniciar la marxa. Abans d'iniciar la marxa, tots els ciclistes han de –com la resta dels conductors– observar la via a què s'incorporarà, comprovar que no circulen altres vehicles a prop o que es troben tan lluny que no hi ha cap perill per iniciar la marxa marxa i senyalitzar la maniobra. Incorporar-se de forma perillosa colleva una sanció de 200€



11. Respectar els senyals. Els senyals dels semàfors, igual que els verticals (stop, cediu el pas, velocitat limitada...), són per a tots els conductors, inclosos els ciclistes. Saltar-se un semàfor comporta una sanció 150-500€.



12. Senyalitzar maniobres. A més de la incorporació a la circulació, amb bici també és obligatori senyalitzar altres maniobres, com els girs, els canvis de sentit i de carril. Els senyals es poden fer tant amb el braç dret, estenent-lo horitzontalment a l'alçada de l'espatlla, com amb l'esquerre, doblegant-lo en angle. No senyalitzar una maniobra: 200€



13 Casc. El casc protector és obligatori només per als menors de 16 anys. Per als altres ciclistes només és recomanable i sempre aconsellable. No portar casc quan és obligatori: 200€



14. Els passos de vianants, caminant. En contra del que molts ciclistes pensen, les bicis no tenen prioritat als passos de vianants (no confondre'ls amb els passos per a ciclistes). Per creuar per un pas de vianants, és obligatori baixar-se de la bici i creuar-lo caminant. Creuar un pas de vianants sense baixar de la bici: 200€

15. Per la vorera, no. Està prohibit circular en bici per voreres i zones de vianants, tret que estigui senyalitzat com a carril-bici d'ús compartit amb vianants. Circular per la vorera: fins a 100€



16 Per la dreta. A ciutat, les bicicletes han de circular el més proper a la dreta de la via, deixant una separació de seguretat amb la vorera o amb els vehicles estacionats. I si van en grup, podran circular en columna de dos com a màxim. Circular a ciutat en grups sense ordre: 100€



17. Reflectants. Quan sigui obligatori encendre els llums, també han de portar una peça reflectora perquè els altres conductors puguin distingir-los a 150 metres de distància. Circular sense reflectants: 80€



18. Casc. A la carretera, és obligatori per a tots els ciclistes un casc de protecció homologat, amb tres excepcions: en pujades prolongades, per raons mèdiques o amb calor extrema. És fonamental posar-ho correctament i portar-lo sempre cordat perquè no pugui sortir acomiadat. Circular sense casc quan és obligatori: 200€

19. Pel voral. A la carretera, els ciclistes han d'utilitzar el voral de la dreta, si n'hi ha, per circular. Només el podran abandonar en descensos prolongats en condicions segures. Ocupar la calçada quan és possible circular pel voral: 200€



20. En paral·lel. Els ciclistes tenen permès circular en files de dos a la carretera, vorejant-se tot el possible a la dreta de la via. En canvi, en trams sense visibilitat (com a corbes) i quan formin aglomeracions no podran circular en paral·lel i s'hauran de col·locar en filera. Circular a la carretera en grups sense ordre: 100€