Barcelona inicia 5 obres per ampliar la xarxa de carrils bici de la ciutat

L?ús de la bicicleta i els patinets elèctrics continua creixent a Barcelona. Segons afirma l'ajuntament, actualment a tota la ciutat es fan uns 220.000 desplaçaments diaris amb aquests transports, fet que suposa un increment de l'11% respecte a l'any anterior, i del 23% des d'abans de la pandèmia.

El passat any 2022, el consistori va continuar ampliant els carrils bicicleta de Barcelona i va afegir nou trams que van sumar 7,32 quilòmetres més a la xarxa. Aquest 2023, la capital catalana iniciarà cinc obres per continuar expandint aquest servei, i continuarà amb quatre actuacions més que ja estaven en marxa a l'inici d'aquest any.

Les cinc obres que s'iniciaran durant aquest mes de gener són les següents:

1. Carril bici del carrer Mallorca, entre Clot i Cartagena: aquest nou carril bici segregat i unidireccional estarà situat al costat mar del carrer i unirà el carril bici procedent del carrer Clot amb el tram del carril bici del carrer Mallorca , ja en funcionament, a partir de la cruïlla del carrer Cartagena. Així, es configurarà un nou eix horitzontal que creuarà la ciutat en sentit Llobregat, unint el barri del Clot amb l'Estació de Sants a través de l'Eixample.

2.Carril bici al carrer Independència, entre l'avinguda Meridiana i el carrer Sant Antoni Maria Claret: el carril bici serà unidireccional en sentit ascendent (muntanya) i configurarà un itinerari vertical unint el carril bici procedent del Parc de la Canòpia (avinguda Meridiana – Gran Via), amb el tram del carril bici del carrer Sant Antoni Maria Claret. L'actuació té associada l'ampliació de les voreres a banda i banda, entre el carrer València i el carrer Mallorca.

3.Carril bici de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre la plaça Espanya i la plaça Cerdà: aquesta obra millorarà la connexió ciclista existent, actualment a la vorera, entre l'esquerra de l'Eixample i el Poblesec amb la part occidental de Sants- Montjuïc.. Es construirà un carril bici unidireccional segregat per sentit a les calçades laterals.