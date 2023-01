Les obres que afecten els carrers de Consell de Cent, Girona, Roquefort i Compte Borrell estan sent un autèntic maldecap no només per als conductors, sinó també per als veïns i comerciants de la zona ja que només les bicicletes i el transport públic poden creuar-les, a més de serveis d'emergència, poden circular en línia recta. La resta de vehicles han de girar a cada cruïlla.