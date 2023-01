Foto: Catalunya Press

La Font de la Guatlla és un dels barris del districte de Sants-Montjuïc de Barcelona . Segons les dades més recents de l'Ajuntament, hi viuen 10.359 persones. Algunes ho fan a l'anomenat Turó , la part més elevada d'aquesta zona, al vessant de la muntanya de Montjuïc. I ho fan tot i que un Pla General Metropolità (PGM) del 1976 havia determinat que desapareixeria; l'objectiu era habilitar un camí entre la Gran Via i la muntanya sense haver de fer la volta per plaça d'Espanya.

Tot i això, això afectava els seus veïns, que van començar a mostrar el seu descontentament a les administracions. Anys i anys de protestes i mobilitzacions van fer que fa pocs anys, en el segon mandat d' Ada Colau , es modifiqués el PGM i es desafectessin algunes de les cases amenaçades per l'enderrocament. D'altres, en canvi, ja no hi eren, perquè a les dècades del 2000 i el 2010 s'havia avançat en les operacions urbanístiques previstes.

Foto: Catalunya Press

Un veí explica a aquesta publicació que, malgrat que el 2019 es van desafectar alguns dels habitatges, segueixen patint "una situació d'abandó que dura 4 dècades (40 anys)". De fet, lamenta que els alcades que han passat per l'edifici de la plaça de Sant Jaume, siguin del color que siguin, han fet res per resoldre les mancances del Turó.

LES QUEIXES

I és que la situació fa que un dels grans problemes sigui l'accessibilitat. Carrers costeruts, mal asfaltats i pocs amb baranes per a qui els necessiti (majors, però també joves) componen una fotografia del dia a dia dels seus veïns.

Per accedir d'uns llocs als altres és obligatori passar per escales, de manera que les persones amb mobilitat reduïda (majors o que vagin en cadira de rodes) i que portin carros (de nadó o compra) tenen dificultats.

Hi ha pocs elements de mobiliari urbà, els pals de la llum són antics i encara, a moltes teulades, hi ha plaques d'uralita, que s'ha comprovat que pot provocar que les persones que hi estan exposades pot ser un factor de patir càncer de pulmó.

En molts casos, es pot considerar que el barri està “aturat en el temps” perquè durant molts anys no es van donar permisos per fer obres, ja que la seva vida tenia data de caducitat. Més recentment, els veïns diuen que és el Covid el que les institucions fan servir per justificar la poca inversió.

Foto: Catalunya Press

I EL FUTUR? ELS VEÏNS SE SENTEN "NINGUNEATS I ABANDONATS"

Quan es van desafectar les cases amenaçades per l'enderrocament, segons explica El Periódico, l'Ajuntament també va impulsar la construcció de dos edificis públics i vivendes de protecció oficial. No obstant això, avui dia no hi ha cap avenç sobre això.

El veí lamenta que s'han sentit "ningunejats i abandonats" per tots els governs municipals i apunta que és molt difícil "ser optimista de cara al futur amb tot el que hem viscut aquestes últimes dècades".

Foto: Catalunya Press

Tot i això, la lluita veïnal segueix i seguirà, com a tants barris de la ciutat i d'altres localitats del món. Si escau, la vertebra l'Associació de Veïns Salvem El Turó, molt activa al seu perfil de Twitter des d'on denuncien diàriament el que viuen.

Foto: Catalunya Press