L'exalcalde de Barcelona i candidat de Junts a l'alcaldia, Xavier Trias, i l'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú, Ada Colau, dinen en un restaurant de l'Eixample. Signatura: JUNTS

Ho ha dit en una entrevista de TV3 aquest dimarts després de compartir un dinar amb Trias per establir un "debat constructiu" sobre la ciutat i amb què van voler demostrar que eren capaços de mantenir una relació normal malgrat les seves diferències.

Després d'aquesta trobada Colau, considera obertament l'exalcalde i candidat de Junts, Xavier Trias, el seu "rival principal" a les eleccions municipals d'aquest maig pel model de ciutat que tots dos representen.

Preguntada per la qüestió afirma que amb Trias que no van parlar sobre els pactes postelectorals, qüestió sobre la qual ha insistit que s'esforçarà per liderar novament un pacte d'esquerres , i ha matisat que van comentar "temes de Barcelona i del clima social".

Cal recordar que l'exalcalde de Barcelona de CiU i candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona a les municipals del 2023, Xavier Trias, va afirmar al desembre que ell donaria suport a la llista més votada, "sempre que" no fos la de Ada Colau. "Si hi ha una llista que sigui la més votada, que espero ser jo, espero ser alcalde. Si és una altra, li donaré suport sempre que, jo ja ho deixo clar, no donaré suport a la senyora Colau per ser alcaldessa", va dir després d'anunciar la candidatura.

LES SUPERILLES SÓN UN PROJECTE COMPARTIT AMB ELS BARCELONOSOS

Pel que fa a les obres que estan en marxa a la ciutat, ha reconegut que "hi ha un període d'incomoditat" en què estan coincidint moltes obres, però creu que no se li ha de criticar ningú --ha dit-- perquè és degut al retard provocat per la pandèmia i perquè és per transformar la ciutat.

A més, ha insistit que les 'superilles' no s'han fet "per imposició" , ja que ha defensat que s'ha dialogat amb les entitats implicades i amb les forces polítiques, i ha tornat a atribuir a un clima preelectoral que el PSC es posicioni a favor de parar la implementació daquest model.



Preguntada pels resultats de l'últim baròmetre municipal, que recullen que el 50,4% dels barcelonins considera que la gestió de l'Ajuntament és dolenta o molt dolenta, l'alcaldessa ho ha atribuït a una “tendència general” a totes les administracions pel context actual.

Davant l'opinió dels barcelonins al baròmetre, Colau ha dit que assumeix que és l'alcaldessa d'un govern en coalició i que ha de “donar la cara per totes les problemàtiques”, inclosa la seguretat. D'aquesta manera ha escombrat la responsabilitat en direcció del PSC i el seu candidat, Jaume Collboni .