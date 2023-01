Recurs gos - UNSPLASH

Dilluns passat la plataforma ciutadana de persones amb gos Espai Gos Bcn va alertar de possibles casos d'enverinament de gossos a la zona del parc de La Pegaso , al districte de Sant Andreu de Barcelona . Més de quatre gossos van patir vòmits i diarrees amb sang i, després de descartar el parvovirus, els veterinaris van atribuir el quadre clínic a un possible enverinament. I no és la primera vegada que passa: el 2019 veïns de la Vila Olímpica van alertar de l'aparició de salsitxes amb claus en un parc, i el 2016 diversos gossos van morir a Gràcia i la Vila Olímpica després de ser enverinats amb un plaguicida.

"Els casos són recurrents, constanment a xarxes socials trobes algú que ha trobat salsitxes amb claus o agulles, o gossos amb episodis de vòmits i diarrees amb sang en una zona concreta de Barcelona" , alerta Ángela Coll, portaveu d'Espai Gos, a CatalunyaPress . Tot i això, és complicat saber exactament amb quina freqüència es produeix perquè l'Ajuntament de Barcelona no disposa de cap protocol d'actuació davant d'aquests casos.

4 ANYS D'ESPERA

La plataforma Espai Gos espera 4 anys que el consistori d' Ada Colau dissenyi algun pla d' actuació davant els casos d' enverinament . "Ho demanem constantment des de fa 4 anys. Inicialment va ser una aportació al PAM (l'instrument de planificació estratègica de l'Ajuntament de Barcelona) i se'ns va comunicar que acceptaven la proposta". Des de l'Ajuntament asseguren a la plataforma que “ho estan treballant”, però el resultat no arriba.

Espai Gos reclama un protocol "molt senzill", perquè els ciutadans de Barcelona "sàpiguen què han de fer i on han de recórrer en cas d'intoxicació i/o ingestió d'aliments que ataquin la salut dels animals a la via pública, i el mateix davant de la trobada d'alguna substància sospitosa o elements lesius".

La manca d'un protocol d'actuació està provocant que els propietaris dels gossos i les mascotes estiguin totalment indefensos davant d'aquests casos. "Ara mateix tot és un desgavell, l'Ajuntament diu que són les persones afectades les que han de posar una denúncia si hi ha sospita d'enverinament, i els Mossos diuen que no poden fer una denúncia si no és en contra de ningú". És a dir, els casos queden gens i la sensació d'impunitat creix . "Si trobes salsitxes amb claus i truques a l'Ajuntament et diuen que ja parlaran amb neteja, i així es van passant la pilota dels uns als altres mentre recurrentment a la ciutat patim aquests episodis", afegeixen.

La portaveu d'Espai Gos lamenta el silenci de l'Ajuntament de Barcelona i que, una vegada més, hagin de ser ells els que alertin els propietaris dels gossos. "En el cas de Sant Andreu hi ha diferents veterinaris que veuen aquests episodis compatibles amb intoxicació i/o enverinament i, per tant, haurien de ser ells els primers a fer l'alerta i que es posin a treballar perquè l'espai públic és la seva responsabilitat".