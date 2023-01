Foto: Festival Jardins de Pedralbes

És una de les cites culturals de referència de l'estiu barceloní, però està en perill: els organitzadors del Festival Jardins de Pedralbes no garanteixen que aquest 2023 es pugui celebrar. En un comunicat, exposen que la Generalitat "s'està prenent temps" per garantir l'edició d'aquest any.

“El festival està en risc perquè fa 18 mesos, des del juny del 2021, està esperant un conveni, però ara no volen complir aquest compromís. Sincerament, sembla que no vulguin fer el festival”, sentencia Martín Pérez, el seu director.

Concert Studio, la promotora que va idear el festival fa una dècada, confia que la Generalitat compleixi el compromís per impulsar "aquesta proposta artística de qualitat, descobrint nous talents locals i programant l'actuació de llegendes per gaudir amb concerts magnífics en un entorn immillorable".