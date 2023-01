El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez @ep

Élite Taxi i Stac han convocat una mobilització "en defensa de la tarifa regulada i en defensa dels usuaris" el proper 17 de gener a Barcelona, segons un comunicat conjunt aquest dijous.



El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, va reclamar el 5 de gener passat que el Govern aprovi un decret llei que no permeti les tarifes dinàmiques que, segons ell, apliquen alguns portals digitals.



La convocatòria marca com a punt de trobada les torres venecianes de plaça Espanya a les 9.30 hores i, a partir de les 10.30 hores, els participants recorreran Gran Via, Balmes, Pelai, plaça de Catalunya, Fontanella, Via Laietana, Marquès d'Argentera, Passeig de Picasso i Passeig de Pujades.



L?objectiu és envoltar el Parlament i demanar una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Territori, Juli Fernàndez.



Han exigit a la Generalitat que "mogui fitxa de manera urgent per donar seguretat jurídica a les regulacions del taxi" perquè plataformes com Free Now, Uber o Bolt , en les seves paraules, no puguin aprofitar buits per abusar dels consumidors usant el taxi.



Han posat com a exemple Madrid, on, segons ells, Free Now "està aconseguint desregular l'horari per treballar 24/7, posar el preu tancat que estableixi un algorisme privat i no el taxímetre", a més d'introduir tarifes variables, treure'n els colors oficials del taxi i convertir-los en VTC i eliminar el límit al nombre de llicències i els límits geogràfics on actuen.



Han assegurat que el taxi ha tingut molta paciència però que "davant aquest atac sense precedents" no tenen cap altra sortida que manifestar-se.