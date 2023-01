Així ho ha explicat Trias en una entrevista a RAC 1 d'aquest divendres, en què ha considerat que això afavoreix les seves possibilitats per liderar el Govern municipal: "Només ens podíem perjudicar els uns als altres", ha afirmat sobre la possibilitat que tots dos es presentaran.

Rosell va plantejar públicament encapçalar una plataforma de professionals experts en la gestió de les àrees de la política municipal, sense relació amb els partits polítics tradicionals i sense ideologia.

Trias ha descartat que Rosell s'adhereixi a la llista electoral, si bé ha afegit que no l'ha completat perquè intenta reunir el màxim de suports possibles --també de fora de Junts-- i que encara no ha determinat qui la tancarà.

Ha obert la porta a fer que l'expresident del FC Barcelona participi en algun dels seus actes de campanya: ha subratllat que Rosell tindrà una "actitud vigilant" respecte a la seva proposta i ha dit que intentarà incorporar propostes seves en matèria d'activitat econòmica, seguretat i neteja.

En aquesta línia, ha explicat que la seva proposta electoral "no té nom però es dirà Trias. D'una manera o altra es dirà Trias", per la qual cosa ha avançat que la força de la campanya no recaurà a Junts.