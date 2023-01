Maragall diu que el Govern és a punt de desbloquejar el futur de l'Aeroport de Barcelona|@EP

El president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i candidat a l'alcaldia, Ernest Maragall , ha dit que el Govern està “a punt de liderar el desbloqueig del projecte futur” de l'aeroport de Barcelona-El Prat.

El mateix ha assegurat que no creu en la seva ampliació però sí en determinar quines decisions prendre “per fer possible més vols intercontinentals”.

En preguntar-li sobre si se sent coresponsable de la gestió municipal d'aquests quatre anys, ha respost que "en absolut" i ha afegit que hi ha hagut més propostes seves acceptades que no pas iniciatives del govern d'Ada Colau que hagin votat ells a favor.

Respecte a les superilles, Maragall ha assenyalat que són "una mena d'experimentació que no té en compte canvis superficials o físics, o els efectes secundaris als seus entorns ni els efectes al mateix espai".

Ha assegurat que ERC presenta a les eleccions municipals del 2023 una "alternativa de contrast de les forces del govern municipal" en ser, en les seves paraules, el progressisme transformador.

Segons ell, els candidats a l' alcaldia de Barcelona Xavier Trias (Junts) i Jaume Collboni (PSC) "tenen una coincidència flagrant i competeixen per representar el centredreta", mentre que Colau representa un progressisme carregat d'ideologia obsoleta, segons la seva opinió.