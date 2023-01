Trias celebra l'"acollida" de la seva candidatura però recorda que encara queden mesos per endavant|@EP

L' exalcalde de Barcelona de CiU i candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, ha celebrat l'"acollida" de la candidatura després de conèixer que el sondeig realitzat per Ipsos per a La Vanguardia el situa com a guanyador de les eleccions municipals d'aquest maig , però ha recordat que encara queden mesos per endavant.

En declaracions als periodistes aquest diumenge a Barcelona , ha assegurat que a la ciutat hi ha un gran nombre de persones que volen un canvi i que des de Junts pretenen “liderar aquest canvi amb un equip que sigui capaç de gestionar aquest Ajuntament i de llençar la ciutat endavant”.

En preguntar-li sobre els partits amb què estaria disposat a pactar, Trias ha respost que ara mateix no el preocupa com governar i que "el més important és liderar el fet de formar govern".

"Si quedo primer, espero i vull tenir la capacitat de buscar les maneres per fer un govern seriós i que faci que la ciutat tingui un canvi important", ha afegit.

Respecte a una possible entesa entre els partits d'esquerres per entrar a l'Ajuntament, ha dit que "pot passar de tot" i ha recordat el suport de l'exregidor Manuel Valls a la candidatura de l'alcaldessa Ada Colau perquè pogués formar govern a les darreres eleccions municipals.

NO APOSTAR PER L'AEROPORT DE BARCELONA, "UN ERROR"

D'altra banda, Trias ha destacat la importància del projecte d'ampliació de l' Aeroport de Barcelona-El Prat per a la ciutat i ha avisat que no apostar pel futur "és un error".

Segons ell, seria una equivocació no tenir en compte actors "molt importants" com l' Ajuntament del Prat de Llobregat (Barcelona) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a les negociacions.