Els regidors d'ERC Eva Baró i Jordi Coronas en roda de premsa aquest dilluns/@EP

Els republicans preguntaran a la comissió de Drets Socials d'aquest dimarts al Govern per què "no ha establert com a àrea preferent de tempteig i retracte" --drets d'adquisició preferent-- els àmbits dels eixos verds i les 'superetes' de l'Eixample davant la gentrificació i la pujada de preus del lloguer en aquestes zones, ha explicat la regidora Eva Baró en roda de premsa aquest dilluns.

El portaveu Jordi Coronas ha detallat que a la comissió d'Economia i Hisenda preguntaran per les condicions amb què el Govern municipal habilitarà fins a 161 nous caixers automàtics a la ciutat , ja que l'acord, segons ERC , segueix deixant zones sense caixer i "només implica dues entitats bancàries.