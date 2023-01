Panoràmica de la costa de Barcelona - ARXIU ep

L'Ajuntament de Barcelona ha activat l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per mal estat del mar davant de les previsions meteorològiques i l'increment de l'alçada de les onades, segons han explicat en un comunicat.

Aquest pla s'activa quan hi ha avís de mal estat del mar i quan hi ha probabilitat alta d'onades de més de 2,5 metres, cosa que pot suposar un perill per a les persones o per destrosses al mobiliari.

Des del consistori es recomana a la ciutadania que augmenti la precaució i eviti accedir a les platges, i recorden la prohibició d'accedir als espigons i entrar a l'aigua mentre onegi la bandera vermella.