Foto: Salesians Sarrià

Salesians Sarrià participarà un any més a un projecte educatiu global de primer nivell. El MISTI Global Teaching Labs, iniciativa de la prestigiosa universitat dels Estats Units, ha inclòs l'escola catalana entre els centres seleccionats per col·laborar-hi conjuntament. D'aquesta manera, es reconeix una vegada més el nivell d'excel·lència de Salesians Sarrià, gràcies a la qualitat contrastada del Batxillerat Internacional. El programa està coordinat a Catalunya per la Fundació La Caixa.

El programa selecciona escoles de 25 països dels 5 continents i en la darrera edició va mobilitzar 400 estudiants dels darrers curs del MIT. L´objectiu és donar als alumnes l´oportunitat d´interactuar amb joves universitaris de l´entorn del MIT. Així, durant tres setmanes dels mesos de gener i febrer, Salesians Sarrià comptarà amb un professor de luxe: un alumne del darrer curs del MIT, especialitzat en Computer & Data Science , que compartirà els coneixements amb els estudiants de Batxillerat de l'escola.

Les classes, que s'impartiran en anglès, permetran conèixer de primera mà els mètodes didàctics del MIT, focalitzats en la resolució de problemes. Totes les sessions tenen lloc amb la metodologia Hands-On , enfocament multisectorial que estimula la curiositat, l'experiència, el coneixement i la retenció. Així, tots dos centres (MIT i Salesians Sarrià) s'uneixen per compartir una experiència educativa de gran valor acadèmic. El professor visitant escollit és Ashar Farooq, que cursa el Bachelor of Science in Computer Science, Economics and Data Science. Per facilitar-ne la immersió en la cultura local, s'allotjarà amb la família d'un alumne/a del centre.

L'alumnat del Batxillerat Internacional de Salesians Sarrià ja utilitza l'anglès en algunes assignatures com a part de la formació. "Es tracta de donar als alumnes les eines per desenvolupar-se en un entorn cada cop més global, on la interculturalitat i les experiències internacionals són un element bàsic", explica Montse Llorens, coordinadora de Projectes d'Emprenedoria Internacional de Salesians Sarrià.

L'escola ja ha participat anteriorment en tot tipus d'experiències internacionals i d'innovació, i ha rebut premis i reconeixements diferents per la seva tasca en aquest àmbit. Salesians Sarrià ja ha gammatat dues vegades l'Educaixa Challenge, l'última, aquest darrer curs acadèmic, amb un projecte elaborat per alumnes de Batxillerat Internacional que va ser seleccionat, entre 1.400 treballs presentats, i que portarà les alumnes guanyadores a Silicon Valley. Igualment, un grup d'alumnes va participar a la Barcelona New Economy Week, després de guanyar el Premi a les millors emprenedores d'Europa al Youth Start European Entrepreneurship Award. Addicionalment, un altre grup de Batxillerat va aconseguir el premi 'Blanquerna Impulsa' a treballs d'innovació. A més, el professorat assisteix regularment a formacions i experiències internacionals i cada any renova el segell oficial d'escola multilingüe.

El MIT és una de les entitats més prestigioses del món al camp de la innovació i la recerca, així com a l'emprenedoria. Un estudi recent calcula que els exalumnes del MIT han impulsat més de 30.000 empreses i han creat 4,6 milions de llocs de treball. Entre el seu professorat hi ha uns 80 premis Nobel, 52 National Medal of Science, 45 Rhodes Scholars i 38 MacArthur Fellows.