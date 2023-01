Laia Bonet @ep

L' Ajuntament de Barcelona preveu prohibir els supermercats fantasma a la ciutat i els que estan operant actualment hauran d'escollir seguir funcionant com a magatzems alimentaris sense repartiment a domicili oa supermercats oberts al públic, segons ha publicat Facua - Consumidors en Acció.

La mesura l'han anunciat les tinents d'alcalde Janet Sanz i Laia Bonet en una roda de premsa en què han detallat la proposta que planteja el Govern municipal al pla especial d'activitats vinculades al repartiment a domicili.

Aquesta proposta es votarà de manera definitiva al ple d'aquest mes de gener si passa el primer tràmit a la comissió d'Urbanisme, després que el consistori aprovés la suspensió de llicències per a macrocuines el 2021, i el març del 2022 aprovés el pla de usos que, ara, s'han acabat de completar incorporant millores sorgides del procés participatiu.

D'aquesta manera, el pla contempla la prohibició dels supermercats fantasma i també de les cuines fantasma, encara que només a zones residencials perquè sí que s'admetran al polígon industrial de la Zona Franca , sempre que hi hagi un màxim d'un establiment en un radi de 400 metres.

A l'aprovació inicial el Govern municipal preveia l'obertura als polígons del Besòs i de la Marina del Prat Vermell i ara restringeix aquesta possibilitat per la proximitat d'aquests entorns industrials a àmbits residencials.

Sanz ha explicat que actualment no hi ha cuines fantasma a la ciutat. A més ha recordat que mai no han tingut permís d'activitat, i que dues van demanar la llicència i se'ls va denegar.

Repartiments a domicili

El pla també contempla una regulació del repartiment a domicili per als bars i restaurants , que hauran de demanar un permís específic per dur a terme aquesta activitat complementària i hauran de sol·licitar-ho durant els dos anys següents a lentrada en vigor del pla.

Per obtenir aquest permís hauran de dedicar un mínim del 40% de la superfície a ús públic, per tal d'impedir que cuines o supermercats fantasma obrin una finestreta i camuflin la seva activitat i, a més, hauran de permetre als repartidors l'accés a l'establiment, inclòs lús dels serveis.

A banda, els locals hauran de reservar un espai d'espera per als repartidors en funció de la mesura de l'establiment: els de menys de 200 metres quadrats no caldrà que reservin; els entre 200 i 300 hauran de reservar un espai de 10 metres quadrats; i els de més de 300 metres quadrats, cinc metres quadrats cada 100 metres quadrats.

Norma pionera

Bonet l'ha qualificat de "norma pionera" i ha assegurat que és un pla d'usos vinculats a la situació actual que ha desencadenat la pandèmia respecte del repartiment a domicili.

Per això, l'objectiu del Govern municipal és facilitar que el repartiment es faci de manera ordenada per “preservar les botigues de barri de tota la vida i la qualitat de vida dels residents”.