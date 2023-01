Foto: @EP

L' Associació Espanyola de Bioempreses (AseBio) i Biocat han presentat aquest dimarts la 20a edició de la conferència internacional de biotecnologia Biospain, que preveu reunir a la Fira de Barcelona 1.500 professionals de 30 països entre el 26 i el 28 de setembre.

El congrés "constitueix un aparador complet del potencial" del sector biotecnològic i de la seva presència a tots els àmbits de la societat, i se celebra en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, informa Biocat en un comunicat.

Barcelona ha estat escollida com a seu del congrés després que l' Informe AseBio 2021 assenyalés que Barcelona i Catalunya lideren els rànquings internacionals en nombre de startups, publicacions científiques i assaigs clínics, a més d'aglutinar el 45% de la facturació total del sector a Espanya.

El director general de Biocat, Robert Fabregat, ha explicat que les startups i les scaleups biotecnològiques establertes a Catalunya "han tornat a destacar el 2022 com un dels segments més atractius per al capital risc i han batut records d'inversió aquest any".

El secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya i conseller delegat d'Acció, Albert Castellanos, ha destacat que aquesta edició "serà molt estratègica per impulsar un sector clau" per a l'economia i la societat del territori.

Segons el director general de Barcelona Activa, Fèlix Ortega, sectors com el de ciències de la vida i la salut "són dels que més inversió dediquen en R+D a nivell europeu", per la qual cosa creu que cal acompanyar el seu creixement amb polítiques de suport efectives.