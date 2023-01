Radar a Barcelona / @EP

Aquesta setmana va arrencar amb una de les pitjors notícies per als conductors que solen moure's per Barcelona amb transport privat: l'aparició de 17 radars nous que sancionaran amb multes econòmiques qui sobrepassi la velocitat permesa. L'Ajuntament de Barcelona ja va instal·lar les càmeres fa quatre mesos, en els quals ha funcionat de forma pedagògica i informativa per alertar els conductors de quan anaven més ràpid del que tocava, però des d'aquest mateix dilluns ja estan expedint multes.

Les imatges de Beteve han donat mostra de com en tan sols cinc minuts, més de 20 cotxes han anat més ràpid de la velocitat permesa, i per això la multa serà inevitable. CatalunyaPress ha consultat fonts municipals per obtenir la xifra total d'infraccions comeses aquests primers dies, però ens han explicat que encara no es té constància de la xifra exacta i que encara es trigarà "una mica" a tenir-la.

Les localitzacions escollides per col·locar els radars s'han decidit en un treball conjunt entre diferents departaments de l'Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana, i s'han emmarcat al programa 'Protegim les Escoles'.

ENTORNS ESCOLARS I PUNTS D'ALTA SINISTRALITAT

"Amb el programa 'Protegim les Escoles' s'han pres una sèrie de mesures perquè els entorns escolars siguin segurs, i en aquests àmbits, un dels elements que ajuda a reduir la velocitat és la instal·lació dels radars", ens confirmen des de Ajuntament de Barcelona.

Els dotze radars que s'han instal·lat són els següents:

Numància : entre els carrers d'Anglesola i Déu i Mata, entorn de les escoles Ítaca i Anglesola.

: entre els carrers d'Anglesola i Déu i Mata, entorn de les escoles Ítaca i Anglesola. Aragó: entre el carrer del Bruc i el passeig de Gràcia, al voltant de l'Escola Lestonnac i les Escolàpies Llúria.

entre el carrer del Bruc i el passeig de Gràcia, al voltant de l'Escola Lestonnac i les Escolàpies Llúria. Mallorca: entre els carrers de Nàpols i Roger de Flor, al voltant de l'escola Dominicas.

entre els carrers de Nàpols i Roger de Flor, al voltant de l'escola Dominicas. Mallorca: entre els carrers de la Muntanya i Fontova, al voltant de l´Escola Dovella.

entre els carrers de la Muntanya i Fontova, al voltant de l´Escola Dovella. Travessera de Gràcia: entre els carrers d'Aribau i Alfons XII, al voltant de l'Escola Infant Jesús.

entre els carrers d'Aribau i Alfons XII, al voltant de l'Escola Infant Jesús. Indústria: entre els carrers de Sant Quintí i Conca, al voltant de l'escola Miralletes i l'Institut Moisès Broggi.

entre els carrers de Sant Quintí i Conca, al voltant de l'escola Miralletes i l'Institut Moisès Broggi. Sant Antoni Maria Claret: entre els carrers de Trinxant i Guinardó, al voltant de l'escola Antoni Balmanya.

entre els carrers de Trinxant i Guinardó, al voltant de l'escola Antoni Balmanya. Balmes: entre el carrer de Marià Cubí i la Travessera de Gràcia, al voltant de l'Escola Pia.

entre el carrer de Marià Cubí i la Travessera de Gràcia, al voltant de l'Escola Pia. Balmes: entre els carrers del Francolí i Santjoanistes, al voltant de l'escola Poeta Foix.

entre els carrers del Francolí i Santjoanistes, al voltant de l'escola Poeta Foix. Entença: entre els carrers de Provença i Rosselló, al voltant de les escoles Xirinacs i Entença.

entre els carrers de Provença i Rosselló, al voltant de les escoles Xirinacs i Entença. Sardenya: entre el carrer de Taxdirt i la Travessera de Gràcia, al voltant de l'Escola de les Aigües.

entre el carrer de Taxdirt i la Travessera de Gràcia, al voltant de l'Escola de les Aigües. Muntaner: entre els carrers de Còrsega i Rosselló, al voltant de l'escola Sant Miquel.

Pel que fa als cinc radars restants, els han col·locat en llocs on han detectat que la sinistralitat és molt alta. "Es perseguia reduir l´accidentalitat", expliquen les fonts municipals. Aquestes mesures s'agrupen dins del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024 i el Pla local de seguretat viària de Barcelona 2019-22.

Aquests radars són a:

Aragó: entre els carrers del Comte d'Urgell i Casanovas.

entre els carrers del Comte d'Urgell i Casanovas. Gran Via de les Corts Catalanes: a l'alçada dels carrers de Sant Roc i Sant Germà.

a l'alçada dels carrers de Sant Roc i Sant Germà. Diagonal: entre la plaça de Pius XII i el Palau de Pedralbes.

entre la plaça de Pius XII i el Palau de Pedralbes. Diagonal: a l'alçada del carrer de Numància.

a l'alçada del carrer de Numància. Passeig de la Bonanova: a l'alçada del número 70.

En tots aquests, la velocitat màxima serà de 30 km/h.

GUERRA CONTRA ELS COTXES

És difícil no pensar que aquesta mesura, més enllà de reduir la siniestralitat i els accidents, forma part de la guerra que manté Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, contra els vehicles privats. Durant el 2022, a Barcelona es van instal·lar 21 radars que, sumats als 14 que ja havien instal·lats, sumen 35 càmeres que vigilen la velocitat dels vehicles privats.

Segons el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), Barcelona és la ciutat espanyola on més ha augmentat la presència de radars. De fet, si es compara amb les dades de Madrid, la superfície de Barcelona és de 101,35 quilòmetres quadrats i hi ha 35 radars, mentre que la capital espanyola té 604,45 quilòmetres quadrats i tenen instal·lades 44 càmeres. Per tant, la concentració de radars a la ciutat comtal és molt més gran, amb l'objectiu de reduir els morts i els ferits greus.