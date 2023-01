Ada Colau i Eloi Badia en una compareixença al consistori barceloní/ @EP

Tant Pérez com Badia han traslladat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la seva decisió a l'executiva de BComú i al grup municipal la decisió de no figurar a l'aposta electoral de la formació per a aquest 2023.

QUÈ ALLUNYA ELOI BADIA DE LA PRIMERA LÍNIA POLÍTICA?

Tweet del regidor Badia en el seu comiat polític/ @eloibadia

El cas de Badia és significatiu però ja es veia venir quan el polític es va voler presentar a la borsa de treball del propi consistori i va acabar renunciant també per "motius personals" davant el monumental escàndol que es va muntar per aquesta sorprenent decisió quan encara exercia les seves responsabilitats dins del consistori barceloní.

Quedaran també per a l'hemeroteca les seves nombroses "nyaps" en el desenvolupament dels seus càrrecs tant al consistori barceloní com al seu càrrec de l'AMB, on les seves obsessions han costat molts disgustos als soferts barcelonins de barris molt diferents de la ciutat.

Quan Colau va sortir al seu rescat en el seu intent de remunicipalització dels serveis funeraris barcelonins va acabar la broma amb la privatització de tot el sector, amb més operadors privats al mercat i Badia va ser qüestionat dins del seu propi partit i pels treballadors afectats públicament .

Però al barri de Gràcia els seus veïns no ho trobaran a faltar perquè li van deixar clar durant dos anys consecutius amb les seves sonores esbroncades que allà, ell no era benvingut. I malgrat ser un dels regidors més estimats per l'alcaldessa, aquesta el va deixar només davant de tots aquests veïns emprenyats el 2022, ja que l'any anterior qui no va poder reprimir les llàgrimes per l'esbroncada veïnal va ser la mateixa alcaldessa, que es va sentir desbordada per la situació.

En una entrevista en exclusiva a El Diario, Badia afirma que no es presentarà a les properes eleccions " bàsicament perquè seré pare i vull baixar el ritme . Fa temps que tenim aquest acord amb la meva companya i, encara que som un govern feminista a qui preocupen els cures, hi ha moltes coses a les que tindria i voldria arribar, però no arribaria.Vull seguir fent política, però no des de la figura de regidor, que requereix una dedicació de 24 hores al dia.Si no fos pare segurament hauria seguit perquè el projecte em motiva”.

Mentre Badia es retira de la primera línia política, però no de la política, com ell mateix anuncia segueixen el curs judicial les acusacions veïnals per malversació per la cessió de l'espai ocupat Tres Lliris i la denúncia per contaminació en la crema de residus de la incineradora .

Tot i la seva renúncia haurà de fer front a les decisions preses en l'exercici del seu càrrec i potser fora del focus mediàtic crea la seva defensa que perjudiqui menys el partit que l'ha acomiadat amb una emoticona plena de petons, un gràcies pels seus "8 anys" de treball fet" mentre la seva maquinària continua amb el seu procés de primàries intern. Res ni ningú per a la maquinària electoral dels comuns els que no poden obviar l'aniadversió que Badia ha generat entre els barcelonins per les decisions polítiques.

Tweet

LAURA PÉREZ EN EL SEU COMIAT: "HO FEM EL MILLOR QUE PODEM"

En un apunt a Instagram, Laura Pérez ha explicat que va decidir que el límit del seu càrrec i responsabilitat a l'Ajuntament seria de vuit anys: “Un espai on les persones passem, aportem el que sabem i ho fem tan bé com podem. Amb els nostres ratllades i cursives”, ha valorat.

"Deixo de banda la institució, però seguim avançant juntes. Als espais veïnals, en la lluita feminista, de la justícia social, pels drets LGTBI d'aquí no me'n vaig. Aquí em quedo. I aquí ens veiem", ha conclòs l'actual titular de Drets Socials al consistori barceloní.

Ja a l'agost del 2022 des de Catalunyapress afirmàvem que el vaixell dels comuns feia aigües i que algunes de les seves primeres figures es preparaven per abandonar el vaixell. Aquesta renúncia només demostra que el que dèiem llavors era encertat. Laura Pérez ha format part de l'elit dels comuns des dels seus inicis i Eloi Badia ha estat sempre a la cuina, on ha cohabitat amb Adrià Alemany que mou els fils de la casa dels comuns amb fèrria disciplina de “comuna hippie”.

Seguirem informant...