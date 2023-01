El líder del PP barceloní, Josep Bou. Foto: Europa Press

El Partit Popular ha criticat que l'Ajuntament de Barcelona encara no hagi pagat les beques esportives a diferents clubs de Nou Barris. Segons la informació a què ha tingut accés el grup municipal, l'Ajuntament deu un total de 230.000 euros a diversos clubs del districte, que es veuen obligats a assumir els costos per continuar funcionant.

La formació ha anat més enllà i assegura que portarà al cas al proper Ple del districte (previst per al mes de març) l'impagament de les beques i demanarà que es prioritzi amb la màxima urgència possible el pagament de les beques. També es demanarà al ple del districte que l'Ajuntament aboni els costos extra que han patit alguns clubs per la situació. "Els clubs del districte estan assumint costos que ha de pagar l'Ajuntament a través de les beques que ja han concedit", apunta el president del grup municipal, Josep Bou, que assegura que ha reclamat al govern municipal "que acceleri els tràmits per pagar-los" .

Les beques municipals solen pagar-se en dos terminis: al desembre la major part (el 75%) i l'altra part quan acaben les temporades, al juny.

Per la seva banda, el conseller del districte, Javier Barreña, ha afegit que alguns clubs han fet un esforç molt important perquè els nens becats puguin seguir al club i practicant esport.