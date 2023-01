Arxiu - Un home en patinet per Via Laietana, abans de ser de vianants, a 17 de febrer de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

L' Ajuntament de Barcelona preveu fer obligatori l'ús del casc per conduir patinets elèctrics a partir del maig mitjançant la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles, de la qual ja s'ha iniciat la tramitació per adaptar-la al marc normatiu estatal.

La regidora de Mobilitat i tinent d?alcalde, Laia Bonet, i el director de Mobilitat del consistori, Adrià Gomila, han explicat en roda de premsa aquest divendres la proposta de modificació que han elaborat amb la intenció de garantir la seguretat.

La proposta del consistori, que ara inicia la tramitació a la Comissió de Govern, es portarà a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat per a la seva aprovació inicial, després de la qual s'haurà d'aprovar al ple de manera definitiva: una votació prevista a l'abril, de manera que entraria en vigor a partir de llavors.

Segons la llei de trànsit estatal, la circulació sense casc és una infracció greu (aquestes es poden multar fins a 200 euros, com ja preveu la normativa actual) , encara que la sanció definitiva quedarà fixada amb el redactat final de l'ordenança.

A banda de l'obligatorietat del casc, la modificació inclou que només circuli una persona al patinet i que ni aquests vehicles ni les bicicletes puguin circular per les voreres (una qüestió per la qual actualment es multa a Barcelona), a excepció de les zones especialment habilitades.

També preveu que els Vehicles de Mobilitat Personal (VPM) incorporin un sistema d'il·luminació a la part davantera i posterior i que incloguin la funció de fre a la llum del darrere, així com un avisador acústic, i els que transporten mercaderies hauran de tenir indicadors de direcció davant i darrere.

A més, per millorar l'ordenança actual preveuen l'obligatorietat per als usuaris de VPM i bicicletes de baixar del vehicle en situacions d'aglomeració de vianants, i que els conductors menors d'edat no puguin circular amb taxes d'alcohol a la sang.

ESTACIONAMENT I MERCADERIES



D'altra banda, la proposta incorpora condicions d'estacionament dels VMP a la via pública per fitar i limitar l'impacte negatiu que pugui tenir a la ciutat: només es podran estacionar als espais habilitats, s'hauran de lligar i es podran retirar en cas que incompleixin la normativa.

Davant la previsió d'un increment de l'ús d'aquests vehicles amb finalitats logístiques, l'ordenança incorpora a quins tipus d'espais es podran fer les operacions de càrrega i descàrrega i les condicions.

Podran estacionar als espais de càrrega i descàrrega, i podran parar a les voreres de més de tres metres d'amplitud, on es permet l'estacionament de motos.

"UN PAS MÉS A L'ORDRE"



Bonet ha defensat que aquesta proposta és "un pas més a l'ordre de la mobilitat de la ciutat" per tal de fer-la més segura i millorar la convivència.

"Si s'estén l´ús del patinet també hem de fer que s'estenguin les mesures de seguretat vinculades a l´ús del patinet. Necessitem que la conducció sigui segura", ha afirmat.