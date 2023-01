Ada Colau durant una presentació/ @EP

Aquesta nova ajuda de Colau al DESC va ser aprovada a la comissió de govern a cinc mesos de les eleccions municipals. Els més de 50.000 euros es materialitzen a través del conveni 'Dret a l'Habitatge ia l'energia: apoderament col·lectiu i assessorament jurídic i social'. Els diners que l'Ajuntament dóna al DESC cobreix el 78,85% del cost total del projecte.

Parera lamenta que Colau subvencioni «a dit» el DESC quan és una de les plataformes per les quals Colau està sent investigada judicialment per presumptes irregularitats en els pagaments. La líder de Valents considera que és una «vergonya» que el govern municipal segueixi subvencionant «entitats amigues» a les portes d'unes eleccions, i més quan es fa de forma directa, sense cap mena de concurrència pública.

La candidata de Valents acusa Colau de «teixir una xarxa clientelar de la qual es vol beneficiar a les eleccions del 28 de maig. Al llarg de vuit anys, Colau s?ha dedicat a fer activisme des del govern municipal».

Valents ha demanat la suspensió de tots els ajuts i contractes municipals amb entitats i associacions afins que estan sent investigades fins que hi hagi una sentència judicial. Parera ja va elevar aquesta demanda al ple de novembre després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reobrís la causa contra Colau.

Segons calculen des del partit d' Eva Parera , les subvencions a entitats i associacions amigues de Colau com a Enginyers Sense Fronteres i l'Aliança contra la Pobresa Energètica i altres entitats investigades podria pujar a prop de 3,4 milions d'euros.