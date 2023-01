Foto: Europa Press

La carrera electoral a Barcelona viu un nou episodi aquest dilluns 23 de gener. A poc més de 4 mesos per als comicis, una de les figures fortes de l' Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, deixa el càrrec com a primer tinent d'alcalde del govern municipal per preparar ja la candidatura com a líder dels socialistes, segons ha avançat la Cadena SER i ha confirmat el partit. Collboni farà l'anunci aquest migdia a una roda de premsa.

Recentment, el número 1 de la candidatura del PSC havia tingut discrepàncies amb els comuns , per qüestions com les superilles , demanant la paralització d'algunes (com la que s'està fent al carrer Consell de Cent) i que es prioritzessin projectes com la recuperació d'alguns interiors de poma.

Collboni també era partidari d?impulsar l?obertura del museu Hermitage (cosa que finalment no es va fer) i, com el seu partit, també advoca per l?ampliació de l?aeroport del Prat.

Tot i la sortida del primer tinent d'alcalde, el govern de coalició entre Barcelona a Comú i el PSC no hauria de perillar.

Els del proper diumenge 28 de maig seran els tercers comicis en què Collboni serà el líder del PSC.