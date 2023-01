Habitatge de lloguer / @EP

Nou Barris es va alçar com el districte de Barcelona on més va augmentar el preu de l'habitatge el 2022, segons un estudi de Fotocasa. Els preus es van disparar un 7,5% entre el desembre del 2021 i el final del 2022, lluny del districte Horta-Guinardó , que el segueix amb tres punts menys, un 4,8% interanual.

En aquest informe es detalla que a dos districtes més els preus van pujar per sobre del 4%. En aquest cas, es tracta dels barris de Sant Andreu (4,5%) i de l'Eixample (4,4%). Però més concretament, el barri on s'han encarit més els preus és la Dreta de l'Eixample.

Tot i que l'habitatge s'ha encarit en aquests districtes, el preu a la ciutat va caure de manera lleugera, un 0,5% any rere any. Sants-Montjuïc és la zona on més es va reduir el preu de l'habitatge, amb un 3,4%, mentre que a Ciutat Vella va caure un 1,2% i, a Sant Martí, un 2,7%. També és significativa la reducció a Sarrià-Sant Gervasi, amb un 1,7%.

Per trobar diferències de més de dues xifres, cal mirar directament entre barris, no districtes. Per exemple, a la Dreta de l'Eixample, la pujada ha estat del 13,8%, seguit del Baix Guinardó (13,2%) i La Salut (10%).