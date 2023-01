Jaume Collboni/ @CatPress

Collboni a més ha afirmat que serà sustiuit en el càrrec per Laia Bonet qui prengui les responsabilitats com a tinent d'alcalde pel PSC a l'Ajuntament de Barcelona fins a finalitzar el mandat”. En aquest sentit preguntat a la roda de premsa ha volgut deixar clar que “ les grans decisions fins a les eleccions ja estan preses i els regidors que es queden a l'Ajuntament exerciran les seves funcions ordinàries i es respectaran els acords signats”.

Pel líder dels socialistes a Barcelona “tot indica que aquest canvi és possible i la gent ens ho demana. Seré un alcalde progressista, amb orientació progressista amb polítiques progressista. Molts barcelonins estan amb el nostre projecte de Barcelona que deixi enrere els anys del desencís "Volem tornar a estar enamorats de la nostra ciutat. Vull tenir tota la llibertat per poder explicar el nostre projecte i és el més honest personalment i políticament fer aquest pas d'abandonar l'Ajuntament".

Collboni: "Volem estar enamorats de Barcelona"

"El PSC ha donat els millors anys a Barcelona , és hora que torni a liderar la ciutat. Per això començo a treballar, des d'ara, per tornar a l'Ajuntament aquesta vegada com a alcalde. Vull liderar aquest canvi, Vull que la ciutadania confiï que només des del PSC pot oferir aquest canvi", ha dit Collboni.

Afegint que "Vaig a totes, és una decisió honesta, meditada políticament i personalment i necessària per fer les coses amb llibertat. Per il·lusionar en el futur i recuperar l'ambició, l'orgull de ser de Barcelona".

Per a Jaume Collboni “la ciutat necessita un bon govern que faci que Barcelona que funcioni i lluiti contra la desigualtat, en salut i habitatge i fer una contribució contra el canvi climàtic més amable. Hem d'acabar amb la divisió i construir consensos i girar pagines excloents , tancades. Barcelona som tots i hem d'avançar junts. Els barcelonins tenen el dret a mirar el futur amb il·lusió i no conformar-nos amb fórmules del passat. Ens mereixem un nou alcalde amb tota l'energia".

“Tinc Barcelona al cap i els barcelonins al cor des que entri en política municipal fa més de 8 anys. Si ens donen la confiança seré un bon alcalde de la classe mitjana, que parla amb tothom i escolta la gent. Vinc a parlar del futur”, ha asseverat Collboni.

Segons el candidat del PSC "Barcelona es juga molt i els propers 4 mesos abans de les eleccions ens serviran per escoltar les propostes de la ciutadania i als barris a la seva xarxa associativa i conversar amb gent que vol aquesta nova etapa de la ciutat".