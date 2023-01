Ernest Maragall durant la roda de premsa posterior a la renuncia de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona/@CatPress

Preguntat per CatalunyaPress en relació amb la seva opinió de per què Collboni ha decidit prendre aquesta decisió a quatre mesos dels comicis electorals a Barcelona, Maragall ha estat molt rotund “Per electoralisme, és una decisió electoralista”.

Segons Maragall "el candidat del PSC ha dit als barcelonins que no els importa. Ha renunciat a la seva responsabilitat amb l'interès general. Aquí us quedeu".

Per al líder de l'oposició a l' Ajuntament de Barcelona " no és democrativament acceptable aquesta renúncia a les seves responsabilitats. Nosaltres no abandonarem ningú i estem convençuts de poder liderar l'alternativa a aquest govern on dos partits són responsables de les decisions que es prenen a la ciutat. Tenim raó i raons".

Ernest Maragall creu que "Collboni ha abandonat Barcelona deixant en una situació d'interinitat el govern local, un govern paralitzat després de la pitjor gestió que es recorda en la història del consistori".

"Jo no estic només per les eleccions, com avui proclama Collboni. Collboni foge, jo sóc aquí per representar la ciutat en la meva condició de regidor fins a l'últim dia del mandat" ha conclòs Maragall.