Jaume Collboni ha noquejat Colau/ @EP

En la primera ocasió que se li ha brindat a la Cadena Ser l'alcaldessa ha criticat amb duresa que el seu soci de govern el socialista Jaume Collboni renunciï a la seva acta com a regidor per dedicar-se a la seva candidatura per a les eleccions municipals: “Em sona més a nerviosisme electoral que a aposta de futur".

I amb els seus dots d'atriu ha explicat que es va assabentar per un missatge de Whatsapp , al qual li va respondre que li semblava "poc seriós després de quatre anys governant junts" perquè segons ella Collboni no li havia comentat res prèviament --motiu pel qual ha expressat la seva sorpresa-- i que es va trobar amb la trucada i un "petit missatge" en el moment de veure'l als mitjans de comunicació, ja que no va poder atendre la trucada i el missatge a primera hora del matí.

En la mateixa que el candidat d'ERC, Ernest Maragall s'ha expressat aquest dilluns Colau ha afirmat que "anunciar de forma precipitada només quatre mesos de les eleccions d'aquesta manera jo diria que és poc seriós. Fins i tot, escoltant-lo, podria semblar contradictori sortir a dir que vols governar la ciutat i que per això abandones el govern de la ciutat”, ha afirmat.

Jaume Collboni ha contestat des de La 2 i Ràdio 4 negant-se a entrar en els detalls de la comunicació de la seva decisió a Colau i advertint a l'alcaldessa que els canvis al Govern municipal després de la seva renúncia han de respondre als termes de l'acord de coalició entre BComú i els socialistes: “Els pactes s'han de complir”.

I és que Colau, ha avançat aquest dimarts en una entrevista a 'Ser Catalunya', que no reorganitzarà el cartipàs municipal i que delegarà les funcions de la primera tinença a la tinenta d'alcalde socialista , Laia Bonet, en lloc de nomenar-la primera tinenta . Restant d'aquesta manera importància al pacte subscrit amb el PSC, i anunciant de facto un incompliment del que s'ha acordat amb els socialistes per a aquesta legislatura a què li queden tres durs mesos electorals.

En aquest sentit, Collboni no ha valorat la possibilitat que el PSC abandoni l'Executiu municipal si Bonet no és la nova titular del càrrec i ha confiat a mantenir “una conversa assossegada, raonable” amb Colau sobre la nova organització. "Els acords es deuen mantenir de l'A a la Z", ha subratllat, i ha insistit que l'Executiu municipal ha de funcionar de manera ordinària fins a la celebració dels comicis.

Sobre si va anunciar a Colau la seva renúncia mitjançant un missatge de WhatsApp, ha assegurat que "això no és cert i preferiria no convertir això en una escena que no té cap sentit".