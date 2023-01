Foto: Espai Gos Barcelona

La plataforma Espai Gos Barcelona ha presentat al·legacions al decret despais per a gossos que ha presentat lAjuntament de la capital de Catalunya.

Segons denuncia l'entitat, el que proposa el govern liderat per Ada Colau és "del tot insuficient per a la quantitat de famílies amb gos de la ciutat" i presenta uns números "esbiaixats" que no es corresponen a la realitat".

L'entitat animalista presenta aquestes al·legacions per dos motius: la "indefensió i discriminació institucional indirecta de les persones responsables de gossos" i els "incompliments i irregularitats per part de l'Ajuntament".

Les dades que tenen a la seva pàgina web xifren en 1 de cada 4 les famílies barcelonines les que viuen amb un gos i en 160.000 els animals amb xip.

Espai Gos Barcelona denuncia que volen garantir que els animals tinguin espais on estiguin "lliures de temor i angoixa" i on puguin "dur a terme els comportaments propis de la seva espècie", com està recollit als preceptes de l' Organització Mundial de Sanitat Animal. Per això, la plataforma afirma que els espais proporcionats per l'Ajuntament "posen en situació d'indefensió les famílies que conviuen amb gossos".

D'altra banda, Espai Gos també exposa que a Barcelona no hi ha prou espais per a gossos, segons el que disposa l'Ordenança sobre la protecció, la tenència i la venda d'animals (OPTVA). També lamenten l'estat i el poc manteniment que en tenen algunes, apuntant també que molts barris de Barcelona tenen pocs espais perquè els gossos puguin anar solts.

Xifran, de fet que a 50 dels 73 barris de la ciutat els espais on la quantitat de m2 habilitats perquè els gossos puguin anar solts

és inferior a 5 m2.

L?entitat també exposa que 8 dels 10 districtes de la ciutat no arriben a la mitjana d?espais requerits, i que únicament la superen dos ( Gràcia i Horta-Guinardó ), perquè tenen zones d?ús compartit (ZUC) en zona forestal.

ELS ESPAIS ASSIGNATS NO RESPONEN A LES NECESSITATS ACTUALS

D'aquesta manera, Espai Gos Barcelona considera que els espais designats no responen a allò que necessita el col·lectiu, que comporten incompliments per part del govern municipal i que generarà conflictivitat a determinats llocs, per no ser lloc d'estada habitual de persones amb gos.

Per això, l'entitat reclama que s'estableixin com a ZUC tots els parcs urbans de la ciutat (preservant les zones sensibles), que es considerin també ZUC superilles , places i carrers pacificats, que el criteri d'horaris es repensi completament, que es reconeguin com a ZUC tots els espais de trobada habitual de persones amb gossos, que les zones que es creïn des de zero mantinguin la dimensió mínima de 400 metres quadrats, que s'eliminin del catàleg, que se suprimeixin del catàleg les 22 àrees inferiors a 100 metres quadrats ( que no es fan servir) , que es revisi el plec de prescripcions tècniques i que totes les zones garanteixin l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.