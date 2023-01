Graffiti / Freepik

CCOO i UGT han anunciat que convocaran una vaga per als serveis de neteja de graffitis de la ciutat de Barcelona operat per l’empresa FCC per al proper dia 1 de febrer de 2023. Després d'un any de negociació del conveni col·lectiu, les negociacios s'han paral·litzat sense que hi hagi cap mena d'avenç.

"Des de CCOO portem molt de temps plantejant a l’empresa les diverses reivindicacions que motiven aquesta vaga, sense rebre resposta o solució. Hem traslladat repetidament a l’empresa la necessitat de poder assolir un acord per tal de renovar el conveni col•lectiu, que va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre 2020. Des de aleshores ens trobem amb el salari congelat i sense poder afrontar les necessitats socials i salarials de la plantilla, que, amb una situació d'inflació desbocada, veu erosionat el seu poder adquisitiu", expliquen en un comunicat oficial.

Segons la seva versió, l'empresa FCC no atén les reivindicacions de la plantilla que neteja els graffitis a la ciutat barcelonina, i les reunions que han mantingut no han servit de gaire, sinó nomes per a dilatar les negociacions. Per tant, l'única opció que els queda és sortir al carrer el proper 1 de febrer.