La circulació a la meitat dels carrils de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre Passeig de Gràcia i Roger de Llúria (Barcelona), ha estat tallada després d'un accident que ha deixat dos ferits, segons ha informat Tot Barcelona.

Segons expliquen fonts municipals a aquest mitjà, al sinistre s'han vist implicats una moto i un autocar.

Les dues persones ferides han estat traslladades a un centre hospitalari de Barcelona. Per sort, no es tem per les seves vides.