Palau de Pedralbes

Amb un anunci publicat aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) i recollit per Europa Press, la Generalitat ha obert un procediment obert i de tramitació urgent, en règim de concurrència, al qual els interessats podran presentar proposicions fins al 11 de febrer.

A l'anunci, la Generalitat assenyala que els espais objecte de concurs ocupen 6.501 metres quadrats --5.942,9 dels espais exteriors i 558,1 d'espais edificats--.

Estipula que la durada del permís d'ocupació és per tres anys, entre els dies 19 de juny i 2 d'agost de cadascun, i que el cànon del permís d'ocupació, que és un dels criteris d'adjudicació, s'estableix a un mínim de 458.055 euros, impostos no inclosos, per la durada total del permís.

En els darrers anys Concert Studio havia organitzat el Festival Jardins Pedralbes i el seu director, Martín Pérez, va alertar a principis de gener que el certamen perillava per la "tardança" de la Generalitat, cosa que la Conselleria d'Economia va negar i va assegurar que se n'anava a celebrar, amb la convocatòria d'un concurs públic en haver-hi una altra empresa interessada a fer-ho.