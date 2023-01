Gemma Geis defensa que Barcelona i Girona "no han de ser competidores"/@EP

"En sortiran altres que seran més dolentes, però la tendència és bona i s'ha d'aprofitar. Guanyarem!", ha defensat aquest dissabte en un diàleg amb l'exconsellera de Recerca i Universitats i candidata de Junts a l'Alcaldia de Girona, Gemma Geis , en el marc de la convenció municipalista de Junts, celebrada a Girona.

Trias també ha sostingut que “Barcelona ha d'exercir de capital de Catalunya i estar al costat de tots els pobles i ciutats del país”.

Ha acusat textualment el govern de Barcelona d'estar en contra dels poderosos en considerar que "no volen creixement econòmic, no es mullen amb la catalanitat, i el resultat és que no lluiten contra allò que van dir que farien, com lluitar contra la pobresa" .

Ha considerat que el govern de l'alcaldessa Ada Colau no funciona i que per tenir una ciutat segura i neta cal creure-hi: "Si la vols segura però no creus a la policia perquè consideres que és repressió, estàs equivocat".

Geis ha assegurat que en els últims vuit anys --els dos mandats de Colau-- s'ha trobat a faltar "un alcalde de la capital de Catalunya" i que Barcelona s'ha situat d'esquena a Catalunya i de cara a Madrid, segons ella .

Ha defensat que "Barcelona i Girona no han de ser competidores" i ha advocat per treballar des de la complementarietat a les dues ciutats.