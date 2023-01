Tapas en Barcelona / Freepik

Barcelona ha aconseguit la sisena plaça com a millor ciutat per menjar-hi bé en un rànking efectuat per TripAdvisor, en la secció 'Traveller Choice: Best of the best'. La primera posició on gaudir més de la pasta i la pizza l'ha aconseguit Roma, seguit per Creta, Hanoi, Florència i París.

Seguit de Barcelona, el rànking l'ocupa Lisboa, Nàpols, Nova Orleans i Jamaica. El que més destaquen de Barcelona són els bars de tapes i de la possibilitat de gaudir d'una "sangria en una terrassa de les Rambles".

Més enllà de l'àmbit gastronòmic, també destaquen la Sagrada Família i el Park Güell. De fet, segons el prestigiós rànking World's Best Cities, de la consultora Resonance, Barcelona va aconseguir una plaça entre les millors ciutats del món. Actualment, també ocupa la sisena posició, tres més que l'any anterior.