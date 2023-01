Foto: Europa Press

Junts per Catalunya guanyaria les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona per un marge estret sobre el PSC. Les dues formacions a Barcelona a Comú ia ERC, de manera que Xavier Trias tornaria a ser alcalde de la capital de Catalunya. Així ho diu un sondeig del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) fet per a El Periódico publicat aquest dilluns 30 de gener.

L'enquesta dóna 11 regidors als postconvergents, 10 als socialistes, 9 a la formació liderada per Ada Colau i 8 al partit d'Ernest Maragall. L'altre partit que tindria representació al consistori, segons el sondeig, seria el PP, amb 3 regidors.

D'aquesta manera, sense representació al Ple quedarien CUP, Valents, Ciutadans i Vox.