Arxiu - Una motxilla de Glovo en un carrer @ep

Glovo ha anunciat l'acomiadament de 250 treballadors, el 6,5% de la plantilla actual, cosa que "impactarà en bona mesura" en la composició de la seva seu a Barcelona .



El conseller delegat de l'empresa, Óscar Pierre, ha detallat en una carta oberta d'aquest dilluns que la decisió afectarà les funcions de suport empresarial, contractació i dades, i ha garantit que no afectarà missatgers, personal de magatzem ni empleats de primera línia, en les paraules.



Pierre ha lamentat que el "ràpid creixement" de l'empresa ha provocat --textualment-- ineficiències en les seves operacions, i ha anunciat que aquest 2023 la companyia farà anàlisi en profunditat del funcionament de tots els departaments per corregir-los.



"Quan creixes tan ràpid, hi ha una necessitat d'escalar l'equip tan ràpid com puguis per gestionar la situació", ha explicat, tot i que ha defensat que la despesa de la companyia sempre ha estat frugal.



DESPRÉS DE LA SANCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL



Ha explicat que, l'octubre del 2022, Glovo va començar a veure "una desacceleració" de les taxes de creixement anuals, així com de la demanda, que ha atribuït a les taxes d'interès i inflació ia la pèrdua de poder adquisitiu dels consumidors.



Pierre ha augurat que Glovo protagonitzarà "un creixement fort de doble dígit" per a aquest 2023 i ha defensat que la indústria té --en les seves paraules-- un futur brillant per endavant.



L'anunci es produeix pocs dies després que la plataforma de repartiment Glovo hagi estat multada novament per la Inspecció de Treball i Seguretat Social amb un import de 56,7 milions d'euros, acumulant sancions a Espanya per valor de 205,3 milions d'euros , segons han informat fonts del Departament que dirigeix Yolanda Díaz.



L'última sanció imposada, per import de 56,7 milions, ha estat a Glovo Madrid per ocupar-ne 7.022

'falsos autònoms' i tenir 813 treballadors estrangers de manera irregular, sense el corresponent

permís de treball.



En concret, la Inspecció ha proposat una sanció a Glovo Madrid de 32,9 milions per no tenir donats d'alta al Règim General de la Seguretat Social 7.022 treballadors (la llei 'rider' obliga a contractar els repartidors com a assalariats). L'acta de liquidació per no cotitzar-los a la Seguretat Social és de 19 milions d'euros.



A aquests imports cal sumar-hi una altra multa de 5,2 milions d'euros que ha imposat la Inspecció a la plataforma de repartiment per tenir treballant de manera irregular 813 estrangers.



D'aquesta manera, aquestes darreres actuacions contra la plataforma de repartiment han implicat sancions i actes de liquidació per un import global de 56,7 milions d'euros, i la xifra de treballadors afectats és de 7.835 persones.



Amb aquesta darrera multa, Glovo acumula a Espanya sancions per valor de 205,3 milions d'euros, 125,3 milions dels quals corresponen a actes d'infraccions i 80 milions d'euros a actes de liquidació.



En total, els treballadors afectats per incompliments de la plataforma de repartiment pugen a 37.348. L'anomenada 'llei rider', que obliga les plataformes digitals de repartiment a contractar com a assalariats els seus repartidors, va entrar en vigor l'agost del 2021.



Després de conèixer la nova sanció d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, des de la plataforma de repartiment han indicat a Europa Press que el període inspeccionat a què es refereix l'expedient és anterior a l'entrada en vigor de la coneguda com a 'llei rider'.



"A més de no ser conseqüència de la 'llei rider' per ser d'un període anterior, la proposta de sanció fa referència a un model operatiu que ja no existeix a Espanya. No hi ha cap informe de la Inspecció Laboral ni cap mena de pronunciament judicial sobre el nou model inèdit actualment disponible a Espanya", van subratllar des de la companyia, que va anunciar que recorrerà la proposta de sanció.