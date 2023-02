Foto: Europa Press

Unes 40 entitats veïnals de Barcelona han demanat a l'Ajuntament de Barcelona que prohibeixi estacionar motos a les voreres, incloent aquesta norma en la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles que s'abordarà aquest mes al consistori, segons han informat en un comunicat aquest dimecres 1 de febrer.

Han dit que cap de les campanyes que Ajuntament i Guàrdia Urbana realitzen per informar sobre com es poden aparcar les motos a les voreres "ha resultat ambiciosa i eficaç", i han criticat la decisió de no fer complir la norma fins que no se solucioni el nombre de places per a motos en calçada.

Les entitats que donen suport a la petició, que aquest dimecres sumen 44 adhesions, veuen "incomprensible" que la transformació urbanística de la ciutat per recuperar espai públic i prioritzar la mobilitat activa no vagi acompanyada d'un canvi en l'ordenança que alliberi totes les voreres de la ciutat.