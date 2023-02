La cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, la comissària Marta Fernández i el cap de la Divisió de Recerca Criminal dels Mossos d'Esquadra de Barcelona, l'inspector Josep Naharro. - EUROPA PRESS

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 2022 en el marc del Pla Tremall 283 lladres multireincidents que sumen un total de 2.270 arrestos a la ciutat de Barcelona, principalment per robatoris violents i furts, i un 10% van ingressar a la presó.

Així ho han explicat en una roda de premsa la cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, la comissària Marta Fernández i el cap de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra de Barcelona, l'inspector Josep Naharro.

Fernández ha explicat que, durant el 2022, els furts i els robatoris violents a la via pública han registrat "descensos notables respecte al 2019" : els robatoris amb violència a la via pública van disminuir un 13,3% respecte al 2019 i, els furts , un 26,6%.

La policia catalana treballa aquesta problemàtica des de la Unitat Territorial de Multireincidents de la DIC de Barcelona, que investiga multireincidents vinculats amb grups i organitzacions criminals, i des del Pla Tremall --amb agents uniformats i de paisà--, que "persegueix els delinqüents oportunistes" i que es va activar el juny del 2020.

Fernández ha assegurat que la majoria dels multireincidents són homes --274 dels 283--, d'entre 18 i 25 anys, i alguns pernocten a Barcelona en ocupacions delinqüencials, mentre que altres arriben a la ciutat "només per delinquir" .

La comissària ha explicat que "les zones amb més afectació delinqüencial" són el centre de Barcelona i els districtes de Sant Martí, Sants-Montjuïc i Nou Barris, i que les franges horàries amb més actuació delinqüencial són les de darrera hora de la tarda i durant la nit.

Naharro ha detallat que els cinc multireincidents més actius de la ciutat van ser detinguts, en conjunt, 117 vegades l?any passat i acumulen 178 antecedents entre tots.

Alhora, ha manifestat que, durant l'any passat, els Mossos van fer 22.665 actuacions policials que van comportar la realització de 150.946 hores destinades a combatre la multireincidència, amb el resultat de 34.904 identificacions.

ROBATORIS DE RELLOTGES DE LUXE



Des del mes de maig, els Mossos d'Esquadra van crear el grup 'Titani', format per investigadors de diferents comissaries de la ciutat i coordinats per la DIC de Barcelona, que treballaven de paisà a les principals zones on es detecta aquest fenomen.

"A partir de la primavera, es va detectar que hi havia certa alarma en la sostracció de rellotges de luxe. Aquests robatoris suposen el 7% dels objectes sostrets a la via pública i, encara que no és un percentatge molt elevat, s'ha confirmat que hi és relacionat amb el crim transnacional", ha afegit Naharro.

Així doncs, des del maig fins al mes d'octubre, es van detenir 229 lladres especialitzats en aquest àmbit, i s'ha comprovat que alguns dels delinqüents habituals han modificat el seu 'modus operandi' i s'han dedicat a aquest tipus de robatoris "per les guanys que poden obtenir”.

COORDINACIÓ INTERNACIONAL



Naharro ha explicat que els Mossos d'Esquadra treballen en coordinació amb altres policies internacionals, i que envien empremtes dactilars de detinguts "o de persones que podrien ser multireincidents" a altres països d'Europa.

"Vam observar que molts dels multireincidents tenien altres identitats en altres països o molts antecedents per robatoris o furts a la via pública a altres llocs d'Europa" , ha assegurat l'inspector.