Representants dels eixos comercials del districte de Ciutat Vella de Barcelona. | @EP

La unió de 7 associacions de comerciants de Ciutat Vella ha exigit a l' Ajuntament de Barcelona una renió per col·laborar en l'elaboració d'un pla estratègic a fi de “ salvar el cor ” de Barcelona . La unió formada per 'ACIB - Barceloneta'; 'Barna Centre'; 'Born, artesans, comerciants, emprenedors i veïns'; 'Amics de la Rambla'; 'Pelai Eix Comercial'; 'Amics i Comerciants de la Plaça Reial' i 'Porxos del Port', han carregat contra el govern municipal de BComú i PSC per "deixadesa de funcions" en la gestió del districte.

Tal com han apuntat aquest dimecres en un comunicat conjunt: “el model comercial de Barcelona no pot anar subjecte a un programa electoral ; és una activitat econòmica que aporta una taxa interanual del 13,2% al producte interior brut de la ciutat”.

Pel que fa al comerç, l'agrupació ha criticat la pèrdua de la diversitat comercial i han assegurat que la imatge actual del centre de la ciutat s'ha vist deteriorada per un "paisatge comercial de botigues de repetició" , fent al·lusió a establiments dedicats a souvenirs i objectes de regal. No estan dacord així amb laplicació de llicències dús del barri.

BARCELONA S'ESTÀ CONVERTINT EN UNA CIUTAT DÒNUT SEGONS ELS COMERCIANTS DEL CIUTAT VELLA

La mobilitat per al col·lectiu també ha estat motiu de crítica atès que les obres continuades han reduït els desplaçaments de residents procedents d'altres barris . D'aquesta manera, han avisat que Barcelona s'està convertint en una "ciutat dònut", prenent com a referència la ciutat de Houston (Estats Units) als anys 60.

El terme Ciutat Dónut es fa servir per descriure un fenomen que afecta la forma física d'algunes ciutats del Sun Belt nord-americà. Consisteix en la concentració de l'activitat urbana als cinturons de circumval·lació viària (on s'ubica la generació més flamant i avançada d'urbanitzacions residencials i parcs d'oficines) i la paral·lela desaparició física de tot el que va quedar dins (afectat per un accelerat procés de obsolescència que condueix a la demolició d'infinitat d'edificis).

Contemplada des d'Europa, el de la Ciutat Dònut és un fenomen contra natura.

EL SERVEI DE NETEJA I LA SEGURETAT PREOCUPA ELS COMERCIANTS

D'altra banda, l'associació reclama el restabliment a l'eficàcia i dels horaris de servei de neteja mentre que la indigència s'ha consolidat als carrers del districte. Així mateix, els veïns han assenyalat la manca de seguretat dels darrers mesos, i en concret el tràfic de drogues. Per això, han instat que "aturin la delinqüència i la proliferació d'estupefaents que compliquen i generen perillositat".

Sobre la restauració i l'hostaleria, els veïns s'han queixat que "la manca de llicències i la criminalització de les terrasses a l'aire lliure comportaran la tornada de l' incivisme , amb els botellons clàssics en carrers i places". És per això que l'agrupació ha exigit a l'ajuntament que protegeixi amb més eficàcia el barri per protegir els veïns que no marxin.