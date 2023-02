Enric Urrieta, Jaume Collboni i Miquel Roca / Foto propia @CatalunyaPress

El candidat socialista a l'acte ha estat acompanyat per l’advocat Miquel Roca i el president de l’associació 22@NETWORK, organitzadora de l’acte, Enric Urrieta.

Jaume Collboni ha volgut ressaltar la importància de la zona del 22@, a la qual s’ha referit com a “referent mundial”. L’alcaldable ha remarcat que “qui lideri la ciutat ha de tenir el mateix entusiasme que capacitat de pacte”. A més, ha deixat clar que l’autoestima de la ciutat i del país “no passa pels seus millors moments”.

“La Barcelona que proposaré per a 2030, ja que el nostre projecte és a mig termini, és una ciutat que funcioni, és a dir, que sigui neta, segura i amb transport de qualitat; que doni oportunitats i que aquestes oportunitats es posin al servei de la cohesió social”, afirmava Jaume Collboni, que ha afirmat “sentir-se preparat” per liderar Barcelona.

També ha deixat entreveure que la cura del medi ambient serà cabdal en la seva candidatura, afirmant que “contra el canvi climàtic el nostre repte serà adaptar-hi el model de producció i la forma de viure”.

Per tal de recuperar l’entusiasme dels ciutadans, Collboni ha proposat dos eixos: per una banda, l’intangible, fent referència a poder recuperar l’orgull i l’autoestima inherent a viure a Barcelona, i per l’altre, el tangible, que es refereix a què “tothom que vingui a aquesta ciutat pugui tenir el projecte de vida que hagi triat. Ha de ser una ciutat que doni oportunitats i qualitat de vida, que tingui valors de futur”.

Collboni: "Amb Ada Colau hem perdut moltes oportunitats per manca de determinació i lideratge"

A més, també ha deixat entreveure que la feina realitzada per l’alcaldessa Ada Colau no ha estat bona en els últims anys: “Hem perdut moltes oportunitats per manca de determinació i lideratge de la ciutat”. Sobre els que ha fallat en les dues últimes legislatures, ha deixat entreveure que les polítiques públiques no han donat "bons resultats", i si això succeeix, s'ha de tornar a planificar, "per molt ben intencionada que sigui".

En canvi, ha tingut paraules amables per Salvador Illa, qui ha “entès” la importància de Barcelona i l’ha plasmat en els Pressupostos signats aquest dimecres per Catalunya. “Què no aconseguirem amb Illa com a president de la Generalitat i Collboni com a alcalde de Barcelona?”, reclamava amb orgull. En aquesta línia, ha afirmat que se sent "hereu de la Barcelona dels alcaldes socialistes".

Quant als futuribles pactes, ha deixat entreveure que "no es generarà confiança si té el suport d'un partit independentista", per tant, tanca la porta a un possible acord amb ERC.

Per últim, ha afirmat que Barcelona "ho té tot" per ser una ciutat de futur, però per arribar a ser-ho, "cal afrontar-lo amb propostes de futur, no reutilitzant les fòrmules del passat".

Acte del Cicle 22@Futur / Foto propia @CatalunyaPress

Enric Urrieta, per la seva part, ha remarcat la importància de la ciutat comtal, remuntant-se als Jocs Olímpics del 92 com a inici de la “marca Barcelona”, i desenvolupant-se fins assolir “la sisena posició entre els rànquings més exigents del món”. També ha reclamat que el proper govern atorgui la notorietat que mereix en 22@, que vol cimentar el projecte en cinc eixos: urbanístic, econòmic, social, de coneixement i governança, on s’exigeix una millor col·laboració entre les entitats públiques i privades.

Miquel Roca, ha insistit en la “necessitat objectiva de canvi que té Barcelona” i ha senyalat Collboni com un candidat que defèn posicions “coherents” i que “interessen a Barcelona”. A més, ha remarcat la importància de l’Ajuntament de Barcelona com a element sintonitzador entre “el món social i el món polític”. No obstant, no ha dubtat en qualificar la ciutat comtal com "la millor ciutat del món".