Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda criminal que es dedicava a desmuntar bateries de motos elèctriques de lloguer per, posteriorment, vendre-les. Aquestes bateries s'enviaven a locals de reparació de patinets elèctrics, on les desmuntaven i les instal·laven a patinets per posteriorment vendre-les.

L'operatiu, dut a terme entre els dies 30 i 31 de gener, agents van detenir 14 persones com a presumptes autores de delictes de pertinença a grup criminal, robatori amb força, robatoris amb violència, danys, receptació i contra la seguretat del trànsit.

La investigació es va iniciar el setembre de l’any passat després que els mossos d’esquadra van tenir coneixement que s’havien denunciat al districte barceloní de Sarrià-Sant Gervasi diversos robatoris de bateries de motocicletes elèctriques de motosharing. Les posteriors gestions d’investigació van constatar que el fenomen –en només quatre mesos- s’havia estès a tota la capital catalana.

Amb totes les informacions i amb la resta d’indagacions realitzades per part dels investigadors, es va aconseguir identificar els presumptes autors dels fets. A partir d’aquí, els agents van engegar un dispositiu de seguiments i vigilàncies on van constatar que els lladres, a l’hora d’actuar ho feien en un grup conformat per tres persones i a l’hora d’actuar no dubtaven en emprar la força de manera contundent per poder extreure les bateries de les motocicletes amb cisalles ja que aquestes disposaven de diversos sistemes antialarma.

Els lladres utilitzaven VTC’s per desplaçar-se des d’escassos metres del lloc d’on perpetraven el robatori, i així transportar les bateries sostretes per descarregar-les en un domicili que utilitzaven com a magatzem a Hospitalet de Llobregat. El grup estava liderat per un home de 33 anys que té un total de 35 antecedents policials, i que acumula una gran activitat delictiva durant el passat 2022 amb més d’una vintena de detencions. La majoria d’aquests fets estan relacionats amb delictes de patrimoni, com robatoris amb violència, robatoris amb força o furts.

Els agents també van acreditar que el destí de les bateries eren establiments de reparació de patinets elèctrics ja que una vegada arribaven a aquests locals, les desmuntaven i extreien les piles de liti, per posteriorment instal·lar-les als patinets i després vendre’ls a tercers.