Unes 30 persones s'han concentrat aquest divendres a la plaça de Sant Jaume de Barcelona contra la petició de llibertat del futbolista Dani Alves , que va ingressar a la presó sense fiança el 20 de gener passat per presumptament agredir sexualment una noia el 30 de desembre a la discoteca Sutton de la capital catalana.

Una trentena de persones protesten a Barcelona contra la petició de llibertat de Dani Alves. - EUROPA PRESS-LORENA SOPENA

La concentració, organitzada per Lliures i Combatives, Esquerra Revolucionària i Sindicat d'Estudiants, ha començat cap a les 18 hores sota el lema 'No a la posada en llibertat de Dani Alves!', i els manifestants han cridat consignes com "Prou ja de justícia patriarcal", "No és abús, és violació", "Jo sí que et crec" i "No vull la teva floreta, vull el teu respecte", entre d'altres.

La portaveu de Lliures i Combatives, Teresa Prados, ha assegurat que no creu en la justícia: “Desgraciadament estem acostumades a aquests casos on es culpabilitza la víctima i el violador surt impune. Sabem com funciona aquesta violència patriarcal i masclista, i sabem que s'acolliran qualsevol bretxa per deixar-ho en llibertat".