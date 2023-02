Recreació de la ronda futura de Sant Antoni de Barcelona. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

L' Ajuntament de Barcelona ha definit la proposta definitiva de la reforma de la ronda de Sant Antoni , en què ha projectat una gran plaça pacificada entre els carrers Villarroel i Floridablanca , i que s'unirà amb la plaça del Pes de la Palla, que es convertirà en una superàrea de joc.

la segona tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz ; el regidor del districte de l'Eixample, Pau González ; i el del districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa , han presentat aquest dilluns en roda de premsa el projecte, que incorpora millores sorgides del procés participatiu amb els veïns.

A l'àmbit de la plaça ja es projectava sense el pas del bus a l'avantprojecte, però ara es prescindeix també de les places de càrrega i descàrrega previstes inicialment, que passen a situar-se als extrems de la mateixa plaça (a l'alçada de Villarroel i de Foridablanca).

Només hi haurà un carril bus exclusiu de baixada entre els carrers Villarroel i Comte d'Urgell, i precisament en aquest tram es genera una vorera de més de 17 metres d'amplada al costat del Raval, i s'hi integrarà el pas de les bicicletes.

La proposta també inclou la pacificació del carrer Tamarit per connectar amb la 'superilla' de Sant Antoni, la renovació de la plaça del Dubte, i es crearan dues places a la cruïlla amb Casanovas i amb Tamarit.

A més, l'asfalt desapareixerà i el paviment serà de pedra natural, i l'espai destinat a usos ciutadans creixerà fins als 16.300 metres quadrats a tot l'àmbit.

Un cop acordada i presentada la proposta, ara començarà la redacció del projecte executiu per poder començar les obres a finals d'estiu, mentre continuen avançant els treballs de la retirada de la llosa, que està previst que acabin a mitjans de març.

SANZ: "QUE NO ES PARTIDEIXI"



Sanz ha demanat responsabilitat perquè la proposta s'aprovi i que "no es partiditzi, que no es polititzi un projecte que els veïns necessiten", ja que ha defensat que és bo per al territori, i veu necessari anar més enllà del pla que es va fixar el 2018 (el que defensen els socialistes).

Per part seva, González ha reconegut que ha estat un procés "llarg, tortuós i difícil, però tot i així enriquidor" perquè s'han sumat diferents punts de vista des del consens veïnal.

"És una bona proposta per al Raval", ha sostingut Rabassa, que ha celebrat que a través de l'urbanisme s'atengui l'emergència climàtica i les necessitats dels veïns.